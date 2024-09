Terminou a carreira nos Reality shows? Bernardina Brito garante: «Só quando ganhar um!»

Bernardina Brito, segunda classificada do Dilema, esteve esta segunda-feira, 9 de setembro, à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde fez um balanço da sua participação.

A ex-concorrente partilhou os seus planos para o futuro: «Continuar com o meu suporte familiar, a criar esta família linda, continuar a sonhar e a erguer as mãozinhas para comprar a minha casinha, continuar com o meu trabalho, que é redes sociais, o qual eu gosto muito de fazer, eu gosto de comunicar muito com o público, gosto de sentir o amor que me dão», começou por revelar.

«Continuar a lutar para o futuro dos meus filhos, que é por isso que eu cá estou, o futuro deles, pelo nosso», acrescentou a ex-concorrente.

Cláudio Ramos procurou saber se este seria o momento de ‘terminar a carreira’ nos Reality shows. «Eu só vou fechar a porta aos realities quando ganhar um!», garantiu.

Recorde-se que Bernardina tornou-se conhecida do público após a sua participação na «Casa dos Segredos 4», em 2013. Desde então, participou em vários programas… mas nunca venceu nenhum!

Bernardina Brito revela o que faria com o prémio final! Saiba aqui a resposta

A dada altura, Cláudio Ramos questionou a Bernardina sobre o que é que faria com o cheque do prémio final: «O que é que tu fazias com os 50 mil euros?». «Era dar entrada para a nossa casa, era esse o meu objetivo», garantiu a finalista.

«Chegaste com a esperança de que podias vencer?», questionou ainda o apresentador. «Não. Eu achei mesmo que a meio do programa que o jogo era do David», disse Bernardina.

«O David foi muitas vezes a nomeações e foi sempre o primeiro salvo», concluiu.

Veja a conversa completa: