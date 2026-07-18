De coração apertado, Bernardina Brito faz desabafo comovente sobre os filhos: «Não há dor maior do que esta»

Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»

Bernardina Brito mostra os filhos num pranto a chorar. E o motivo toca qualquer um

Filho de Bernardina Brito passa por episódio de violência na escola: «O estado do meu filho...»

A ex-concorrente dos reality show, Bernardina Brito, revelou, através dos stories de Instagram, que a filha, Kyara, vai passar, pela primeira vez, uma semana com o pai, o que significa que estará sete dias longe do irmão, Kévim.

Antes da partida, Bernardina mostrou um vídeo da menina a escolher algumas fotografias para levar consigo, explicando o motivo num texto que emocionou os seguidores: «A princesa vai pela primeira vez passar uma semana com o pai, e quis levar estas fotos para ter a mamã e o mano sempre por perto. 🥹🙏🏽».

De seguida, a empresária partilhou um momento ternurento dos dois irmãos a brincarem juntos, confessando que continua a não aceitar a separação entre ambos. «Agora só voltam a brincar juntos daqui a 7 dias. Nunca irei entender como têm coragem de separar 2 irmãos... isto para mim é crueldade. 😔», escreveu.

Por fim, Bernardina publicou um vídeo em que surge abraçada aos dois filhos, deixando aquele que foi o seu desabafo mais emotivo. «Nunca irei conseguir “normalizar”. Não há dor maior que esta. 🥹», confessou.