O reencontro de Bernardina Brito com os filhos após o Dilema: «As coisas mais importantes…» Veja aqui

A reação de Bernardina Brito ao saber que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema

Muita emoção! Conheça o vencedor do Dilema!

Exclusivo: David Diamond reage à vitória do Dilema! Veja as primeiras palavras do vencedor

A gala final do ‘Dilema’ este domingo, 8 de setembro, ficámos a conhecer o grande vencedor! No duelo final na luta pelo prémio de 48.885€ estiveram David Diamond e Bernardina Brito.

O público votou e decidiu: David Diamond é o grande vencedor do Dilema, com 69% dos votos. Bernardina Brito conquistou o segundo lugar, com 31%.

Veja aqui a reação de David Diamond após vencer o Dilema:

Após a gala, Bernardina Brito regressou às redes sociais e partilhou um vídeo com os filhos: «Já estou com as coisas mais importantes da minha vida. Não são os 50 mil euros a coisa mais importante da vida», começou por dizer.

Bernardina Brito agradeceu o apoio do público: «Obrigada por toda a paciência…»

Veja o vídeo: