Bernardina Brito e filho, Kévim, emocionam todos com momento de ternura: «Quando dou abraços à minha mãe sinto que estou seguro»

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha sobre a sua participação e segundo lugar no Dilema, Bernardina Brito revelou ao apresentador que no final da última gala, o filho Kévim começou por dizer-lhe: «Mãe, quero-te dar a minha opinião sobre a tua estadia no programa». «Ao início estava a ver-te muito parada, parecia que estavas desaparecida do jogo… mas entretanto vejo a divertires-te mais e a divertires os outros», recorda ter ouvido com muito espanto do filho com apenas 9 anos. «Estou muito orgulhoso de ti e do teu percurso», concluiu o jovem.

Kévim acabou por se juntar à mãe e a Manuel Luís Goucha para a última parte da conversa que deixou todos rendidos à ternurenta relação de mãe e filho: «Vou sempre acompanhá-la em tudo o que fizer», começou por deixar claro Kévim. Quando questionado sobre os abraçados da mãe (dos quais disse ter saudades durante a sua passagem pelo Dois às 10) o jovem explicou porque eram tão especiais: «Quando dou abraços à minha mãe sinto que estou seguro», disse deixando todos rendidos.

Mas também Kévim acabou por se emocionar quando a conversa abordou a irmã mais nova, Kiara: «Que ela era minha irmã e vou sempre ajudá-la em tudo o que precisar», disse de lágrimas nos olhos e quase em soluço. «Porque é minha irmã e amo-a muito», concluiu. Manuel Luís Goucha voltou a mostrar-se rendido ao filho de Bernardina e chegou ainda a brincar: «Vou adotar-te!».