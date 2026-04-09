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Filho de Bernardina Brito passa por episódio de violência na escola: «O estado do meu filho...»

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Bernardina Brito

Bernardina Brito recorreu às redes sociais para relatar um episódio vivido pelo filho mais velho na escola, que acabou em confronto físico após este tentar defender a irmã.

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Através de algumas partilhas nas redes sociais, Bernardina Brito revelou que o filho mais velho. Kévim, esteve envolvido numa situação tensa na escola, depois de intervir para defender a irmã, Kyara, que estava a ser abordada de forma agressiva por outro aluno.

Segundo a ex-concorrente de reality shows, a situação rapidamente escalou e os dois rapazes acabaram por se envolver fisicamente. Apesar da gravidade do momento, Bernardina mostrou-se dividida na forma como encara o comportamento do filho.

«Não sou apologista que resolvam as coisas assim, mas... », começou por dizer, deixando claro que não concorda com a violência, mas compreende o impulso de proteção.

Ainda assim, a mãe não escondeu a indignação com o que aconteceu e apontou responsabilidades à educação dada a outras crianças: «Ensinar os paizinhos a dar educação».

O desabafo gerou reações nas redes sociais, com opiniões divididas entre quem defende a atitude do jovem e quem considera que a violência nunca deve ser a solução.

Veja tudo aqui:

 

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