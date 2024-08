Manuel Luís Goucha emocionado com história de Bernardina Brito: «Sou muito solidário consigo porque já passei por uma fase idêntica»

Durante o especial desta terça-feira, Bernardina Brito foi chamada ao abrigo para comentar imagens onde desabafava com Diana Lucas e Daniela Santos sobre a depressão que viveu recentemente. Manuel Luís Goucha mostrou-se solidário com a concorrente e disse: «Sou muito solidário consigo porque já passei por uma fase idêntica».

«A sua partilha pode ajudar muitas pessoas que estejam a viver no fio da navalha», relembrou o apresentador à concorrente emocionada com o momento. Preocupada como os filhos estão e se mostram nas galas de domingo, Goucha descansou Bernardina: «Os seus meninos quando vão à gala brilham quando vêem a mãe», «o seu Kevim cumprimenta-me sempre, mete-se comigo… é um amor o seu Kevim» e «a Kiara é luminosa, como a mãe».

Bernardina Brito vincou ainda: «O passado é uma coisa que me vai atormentar para sempre». O apresentador continuou a descansá-la e acalmá-la, dizendo que não se deveria culpar no que toca aos filhos: «A Bernardina é uma excelente mãe». «Foi importante fazer esta partilha porque as pessoas têm muitas expectativas em relação a si, mas não podem exigir a Bernardina de há 13 anos», vincou ainda o apresentador.