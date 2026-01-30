Ao Minuto

Há 56 min
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Há 3h e 10min
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
Há 3h e 11min
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
Há 3h e 11min
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
Há 3h e 14min
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
Hoje às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Hoje às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Ontem às 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ontem às 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Ontem às 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Ontem às 16:48
Bernardina Brito conta detalhes inéditos sobre a separação de Pedro Almeida: «Já não dividíamos cama»

Ontem às 14:28
Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado
Ontem às 12:47
Dias após a despedida de Maycon, Marcelo Palma organiza novo funeral para apoiar amigo do mundo dos reality shows

Bernardina Brito conta detalhes inéditos sobre a separação de Pedro Almeida: «Já não dividíamos cama» - TVI

Bernardina Brito esteve esta manhã no Dois às 10, onde falou de forma honesta e emotiva sobre a separação de Pedro Almeida, pai da sua filha mais nova, revelando que o desgaste da relação começou após o nascimento da bebé.

Bernardina Brito marcou presença no Dois às 10, onde falou abertamente sobre o fim da relação com Pedro Almeida, com quem esteve durante cerca de dez anos. Numa conversa franca com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos explicou que o desgaste do casal foi gradual e intensificou-se após o nascimento da filha mais nova, Kiara.

Segundo Bernardina, os problemas começaram a agravar-se há cerca de dois anos, período em que o distanciamento emocional se tornou evidente. «Há dois anos para cá já era complicado, ao ponto de quase já não dividirmos cama», revelou, descrevendo um afastamento progressivo que acabou por afetar profundamente a relação.

O clima em casa tornou-se cada vez mais difícil de gerir. «Já não nos conseguiamos ver um ao outro», confessou, assumindo que a relação deixou de ser saudável para ambos.

Apesar de só ter tornado pública a separação no dia 1 de janeiro, Bernardina esclareceu que o fim da relação aconteceu ainda em outubro de 2025. A decisão, garante, foi tomada de forma consciente e em conjunto.

Sem ressentimentos, Bernardina explicou que a escolha foi feita em nome da tranquilidade e do bem-estar familiar, pois já não existia amor entre o casal, apenas apego e hábito. «Acabou por ser um alívio para os dois», admitiu. Atualmente, a ex-concorrente assegura viver uma fase mais serena da sua vida, sublinhando que a prioridade continua a ser a família.

Veja o momento aqui:

Recorde-se que Pedro Almeida é o pai de Kiara, filha mais nova de Bernardina Brito, e manteve ao longo dos anos uma relação próxima com o filho mais velho da ex-concorrente, assumindo um papel paternal na sua vida.

Veja também: Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

