Bernardina Brito recorda momento surpreendente após a final do Dilema: «Assim que vou cumprimentar o meu Pedro, ele desaba em lágrimas»

Em conversa com Manuel Luís Goucha sobre a grande noite da gala final do Dilema, Bernardina admite ter ficado contente e até surpreendida com o seu segundo lugar: «Não me doeu o segundo lugar, pelo contrário», começou por dizer. «Nem imaginava chegar à final, quanto mais ao segundo lugar», admite ainda. No entanto Bernardina admitiu-se surpreendida quando foi cumprimentar a família no final da gala: «Assim que vou cumprimentar o meu Pedro, ele desaba em lágrimas». «Eu fiz de tudo», recorda Bernardina ouvir do seu companheiro. «E fizeste, nós vencemos, ganhámos na mesma!», garantiu-lhe a “veterana dos realities”. «Mãe, tu ganhaste, para mim és a vencedora», assegurou-lhe ainda Kévim, o filho mais velho de Bernardina, com 9 anos.

A segunda classificada revelou que, apesar de seu carisma, sabia que a mudança de imagem e comportamento não agradaria a todos. Admitiu ainda que, ao longo do programa, percebeu que ser uma figura conhecida não seria suficiente para garantir a vitória, reconhecendo o papel de destaque de David Diamond, a quem considerou o «motor» da casa: «Vi que o David era a pessoa que podia ganhar o programa». Durante a conversa, Bernardina também falou sobre as suas percepções em relação ao resultado do Dilema. Apesar de não ter conquistado o primeiro lugar, Bernardina partilhou com Goucha o orgulho na sua evolução pessoal e profissional ao longo dos últimos anos: «Tive que evoluir».