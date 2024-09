Bernardina Brito responde a rumores polémicos sobre a sua relação: «Só eu sei o que vai dentro das minhas quatro paredes»

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Bernardina Brito falou abertamente sobre as dificuldades de estar longe dos seus filhos, Kiara e Kévim, enquanto participava no Dilema: «Estive muito fora do jogo… estava muito cá fora». «Será que estão bem? É a primeira vez que viveram isto», recorda pensar durante as primeiras semanas de programa. Bernardina admitiu que o afastamento foi uma das partes mais desafiadoras da experiência e que apenas a entrada de Cláudia Nayara na casa acalmou esta inquietude. A “rainha” da casa contou a Bernardina como o seu companheiro Pedro estava em todas as galas com Kiara num braço e Kévim no outro.

A segunda classificada explicou que, mesmo ciente de que a participação no programa era uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, o vazio causado pela ausência dos filhos a acompanhava diariamente. «Somos uma família finalmente… muito bem construída», disse a Goucha visivelmente emocionada. «Só eu sei o que vai dentro das minhas quatro paredes… tudo o que possa ser dito a mim não me preocupa, porque nós sabemos o que somos unidos», esclareceu após alguns rumores que circularam nas redes sociais pouco após a sua saída do programa.

Assista à conversa na íntegra