Coração vs Razão! Bernardina Brito e Rosa Bela enfrentam Dilemas que mexem com as suas emoções... Saiba tudo

Casa em choque: Catarina Miranda é a primeira concorrente expulsa do Dilema! Veja todas as reações

Na gala do Dilema deste domingo, 14 de julho, as emoções dos concorrentes foram postas à prova! Na sala dos Dilemas, as porta-vozes de cada uma das equipas enfrentaram dilemas que mexem com as suas emoções.

Bernardina Brito, porta-voz da equipa roxa, foi desafiada a escolher entre duas opções:

«Ouve uma mensagem dos seus filhos, mas a sua equipa perde 1000 euros

ou Não ouve a mensagem dos seus filhos e a sua equipa ganha 1500 euros»

Bernardina emocionou-se ao falar dos filhos e respondeu ao dilema: «Tenho quase a certeza de que os meus filhos estão em estúdio, ainda tenho muito presente aqui a voz deles…», começou por dizer.

Bernardina deixou uma mensagem para os filhos e decidiu: «Como combinamos em casa, a mãe quer muito chegar à final e, se possível, ser a grande vencedora… Vou dar 1500 euros à minha equipa».

Rosa Bela, representante da equipa laranja, enfrentou o seguinte dilema:

«Para poder ler esta carta, a sua equipa perde 1000 euros

ou Não pode ler a carta e a sua equipa ganha 1500 euros»

Na sala dos Dilemas, um homem de vermelho segurava uma carta do marido de Rosa Bela, Carlos Areia.

«Não é uma decisão difícil…», começou por dizer a concorrente.

«Eu não vou ler a carta do Carlos. Ele sabe o quanto eu gosto dele, tenho muitas saudades dele…», decidiu.

«Mas eu vim para aqui com o intuito de cumprir todos os dilemas que me fossem propostos e ele sabe que eu o amo, quase que consigo imaginar o que está ali escrito», explicou.