Há 1h e 11min
Há 2h e 13min
Há 3h e 3min
Há 3h e 36min
Hoje às 16:02
Hoje às 15:07
Hoje às 13:10
Hoje às 12:49
Hoje às 12:12
Hoje às 11:19
Hoje às 11:07
Hoje às 11:05
Hoje às 11:01
Hoje às 10:58
Hoje às 10:50
Hoje às 10:43
Hoje às 10:41
Hoje às 10:36
Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida» - TVI

Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»

Depois de anunciar que está solteira, Bernardina Brito recorreu às redes sociais para fazer uma partilha única sobre a sua vida mais privada.

Bernardina Brito abriu o coração para falar sobre «um dos piores anos da sua vida». A ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother aderiu à trend mais viral das redes sociais - a de recordar momentos de há dez anos - e não deixou nada por dizer.

«(2016) Foi sem dúvida um dos piores anos da minha vida, mas também um ano de viragem para melhor. O ano em que descobri que como mulher precisava de me respeitar e principalmente de me amar», começou por dizer Bibi, como é carinhosamente tratada.

«E, passados dez anos, olho para trás e penso: 'F***-**, todo o sofrimento valeu a pena, estás uma grande mulher e uma grande mãe'», acrescentou.

Pode ver tudo aqui:

