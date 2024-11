Bernardina Brito e Tiago Ginga surgem novamente juntos e levam fãs à loucura

Foi nesta tarde de 23 de novembro que os fãs de reality shows mais antigos foram levados à loucura! Um dos ex-casais mais icónicos da Casa dos Segredos, mostrou-se junto de forma inédita: Bernardina Brito e Tiago Ginga surgiram juntos. Saiba tudo!

Os dois surgiram juntos numa live para a rede social tiktok, na qual Bernardina inclusive passou a sua música icónica 'Tira a Mão da Minha Xuxa'.

Nos comentários da live, os fãs mostraram-se incrédulos com esta aparição do ex-casal.

Relembre-se de que os dois se conheceram na Casa dos Segredos 4. Fruto deste amor entre os dois ex-concorrentes, nasceu o pequeno Kévim.

Atualmente separados, Bernardina Brito choca os fãs ao surgir com o ex. A ex-concorrente do 'Dilema' já foi mãe novamente, da pequena Kyara, e está junta com o atual companheiro, Pedro Miguel Almeida.

Veja o vídeo com uma parte dessa live.