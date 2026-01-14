Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Pedro Jorge expõe atitudes de Leandro após programa que o deixaram em choque

Henri Castelli sofreu uma convulsão durante uma prova de resistência do Big Brother Brasil 2026, na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro.

O ator, de 47 anos, estava há cerca de 10 horas a cumprir um desafio imposto pela produção para saber quem seria o líder da semana quando caiu inanimado dentro da piscina de bolas e começou a ter convulsões.

Os restantes participantes assustaram-se e começaram a gritar por ajuda de imediato. Todos sem exceção desceram dos trampolins onde deviam de permanecer e foram tentar auxiliar o colega.

Segundo a Globo, Henri Castelli está consciente e apresenta um quadro estável. No entanto, a emissão do reality show mais conceituado do Brasil teve de ser interrompida e o ator foi imediatamente transportado para o hospital para receber assistência médica.

«O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem», anunciou o Big Brother, para tranquilizar os concorrentes. A prova do líder foi retomada após a atualização do estado de saúde de Henri Castelli.