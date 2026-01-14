Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Ao Minuto

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 1h e 2min
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 2h e 59min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 3h e 20min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 57min
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

Hoje às 10:31
Em direto, Cláudio Ramos assume 'erro' com Leandro: "Tem razão"
04:24

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:21
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:16
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: "Ela está a conhecer outra pessoa"
03:47

Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"

Ontem às 20:05
Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

  Secret Story
  Ontem às 16:31

O momento apanhou todos de surpresa: um concorrente do Big Brother começou a ter convulsões em pleno direto e teve de ser assistido por médicos.

Henri Castelli sofreu uma convulsão durante uma prova de resistência do Big Brother Brasil 2026, na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro. 

O ator, de 47 anos, estava há cerca de 10 horas a cumprir um desafio imposto pela produção para saber quem seria o líder da semana quando caiu inanimado dentro da piscina de bolas e começou a ter convulsões.

Os restantes participantes assustaram-se e começaram a gritar por ajuda de imediato. Todos sem exceção desceram dos trampolins onde deviam de permanecer e foram tentar auxiliar o colega.

Segundo a Globo, Henri Castelli está consciente e apresenta um quadro estável. No entanto, a emissão do reality show mais conceituado do Brasil teve de ser interrompida e o ator foi imediatamente transportado para o hospital para receber assistência médica.

«O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem», anunciou o Big Brother, para tranquilizar os concorrentes. A prova do líder foi retomada após a atualização do estado de saúde de Henri Castelli.

Pode ver aqui as imagens do momento que estão a circular na Internet:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss)

