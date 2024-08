Catarina Miranda faz mudança antes de regressar ao Somos Portugal

Desde a sua passagem pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no nosso formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição.

Na rede social "X", a ex-concorrente escreveu após receber comentários negativos de alguns concorrentes do Dilema: «Desci à terra … a única maneira de ir parar ao somos Portugal é virar dançarina do Élvio». E parece que a ex-concorrente viu os seus desejos a tornarem-se realidade. No passado domingo, dia 28 de julho, a chef participou no programa "Somos Portugal".

Parece que o sonho continua! A ex-concorrente do Dilema revelou esta sexta-feira, 2 de agosto, que vai regressar ao ‘Somos Portugal’ e apresentar o programa com Fanny Rodrigues, Idevor Mendonça e Mónica Jardim que vai ser transmitido no este domingo, dia 4 de agosto, em Castelo Branco.

Para regressar ao programa das tardes de domingo da TVI, Catarina aproveitou faz mudança de visual. Ora veja: