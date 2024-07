Daniela Ventura faz confissão sobre futuro no mundo da televisão: «Um dia serei eu»

Exclusivo! Daniela Ventura reage à ‘boca’ de Catarina Miranda no Dilema: «Ela não me consegue esquecer…»

Daniela Ventura sobre novo desafio de Catarina Miranda na TVI: «Espero que faça melhor trabalho do que fez no Dilema»

No passado dia 29 de julho, Daniela Ventura recorreu às stories de Instagram para revelar um sonho que tem e que desde a sua participação no Big Brother 2024, não escondeu de ninguém: a segunda classificada do Big Brother 2024 sempre demonstrou grande vontade em entrar no mundo da televisão, tendo o sonho de ser atriz ou apresentadora.

A acompanhar o vídeo da entrevista que deu a Maria Cerqueira Gomes e Rubén Rua no “Em Família”, que aconteceu no passado sábado, dia 27, escreveu: «Um dia serei eu a entrevistar pessoas também».

