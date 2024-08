Márcia Soares 'fecha capítulo na vida' e escreve um texto emotivo: «Foi um refúgio. Obrigado»

Márcia Soares implacável com Mafalda Diamond: «Incomoda-me uma mulher prestar-se a este papel…»

No passado dia 21 de agosto, Márcia Soares despediu-se do bar Devela, situado em Ermesinde, que tinha em conjunto com o irmão, Rafael.

A ex-concorrente do Big Brother reuniu família e amigos no Bar fez uma festa de despedida e recorreu às stories de Instagram para deixar um texto emotivo sobre o fim deste capítulo na sua vida:

«Amigos,

Hoje, as palavras misturam-se com a emoção ao tentar expressar tudo o que o Devela Bar representou para nós ao longo destes anos. Este lugar não foi apenas um bar. Foi um refúgio, um ponto de encontros um lar onde tantas histórias se cruzaram. Foi aqui que rimos, choramos, brindamos às vitórias e dividimos as tristezas. Cada canto deste espaço guarda memórias que jamais serão apagadas.

Despedirmos-nos do Devela Bar é como fechar um capítulo precioso da nossa vida. Levamos connosco cada conversa, cada sorriso, cada abraço que compartilhamos. Mais do que paredes e mesas, o que fez este lugar será tão especial foram as pessoas, vocês, que transformaram noites comuns em momentos inesquecíveis.

Ainda que este seja um adeus, as lembranças que construímos aqui continuarão a viver em cada um de nós. E, por mais difícil que seja, sabemos que o fim desta etapa só abre espaço para novos começos, novos sonhos e novas histórias.

Obrigada por cada instante, por cada amizade que se fortaleceu e por cada momento que fez do Devela Bar o que ele é: um pedaço eterno de nossos corações. Saímos daqui, mas parte de nós ficará para sempre.

Até breve e que nos reencontremos em novos lugares, com a mesma alegria e a mesma união que fizeram do Devela Bar o que ele sempre será para nós. Obrigado».