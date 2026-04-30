Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»

Revelado o destino para onde Soraia Moreira emigrou. E há uma curiosidade inacreditável

Emigrada e com dois empregos. Revelados novos detalhes sobre a vida de Soraia Moreira

Ganhou um BB, mas viu-se obrigada a sair de Portugal. Agora regressa e o reencontro com o noivo é emocionante

Soraia Moreira viveu um momento assustador em Inglaterra. A vencedora do Big Brother 2020 está a viver em Londres, sozinha, e foi «seguida» por um estranho.

Nas redes sociais, a noiva de Daniel Guerreiro explicou o sucedido. «Estou aqui numa loja porque um rapaz, fica só à saída, eu ia a andar na rua, a passar, eu dou um passo ele dá um passo, eu dou outro passo, ele dá outro passo», começou por dizer.

Soraia Moreira contou que o homem a abordou, pediu para falar com ela, mas esta negou-se a ouvir. «E ele vira-se: 'queria falar contigo’ e eu disse: ‘eu não quero falar contigo’ e entrei na loja para me esconder. Ele ficou a olhar para mim e eu escondi-me aqui», prosseguiu.

«Agora estou à espera a ver se sai assim um grupo de pessoas cheio para eu sair no meio. Não dá para confiar em malucos. Eu sou maluca mas sei que há mais malucos ainda, que eu não arrisco, mas pronto. Eu vinha a sair do trabalho, estou cansada. Ai a minha vida», adiantou.

Pode ver aqui o relato: