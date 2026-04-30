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Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...» - TVI

Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»

  • Big Brother
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A vencedora do Big Brother foi «seguida» por um estranho no estrangeiro e relatou o momento assustador.

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Soraia Moreira viveu um momento assustador em Inglaterra. A vencedora do Big Brother 2020 está a viver em Londres, sozinha, e foi «seguida» por um estranho. 

Nas redes sociais, a noiva de Daniel Guerreiro explicou o sucedido. «Estou aqui numa loja porque um rapaz, fica só à saída, eu ia a andar na rua, a passar, eu dou um passo ele dá um passo, eu dou outro passo, ele dá outro passo», começou por dizer. 

Soraia Moreira contou que o homem a abordou, pediu para falar com ela, mas esta negou-se a ouvir. «E ele vira-se: 'queria falar contigo’ e eu disse: ‘eu não quero falar contigo’ e entrei na loja para me esconder. Ele ficou a olhar para mim e eu escondi-me aqui», prosseguiu.

«Agora estou à espera a ver se sai assim um grupo de pessoas cheio para eu sair no meio. Não dá para confiar em malucos. Eu sou maluca mas sei que há mais malucos ainda, que eu não arrisco, mas pronto. Eu vinha a sair do trabalho, estou cansada. Ai a minha vida», adiantou.

Pode ver aqui o relato:

@soraialuloah

Fiquei um bocado receosa, mas era de dia e estava num sítio público. Correu tudo bem 🙏🏾

♬ som original - Soraia Moreira
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