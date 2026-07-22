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Esposa de Boris envia avião e deixa recado sobre Joana: «Sozinho...» - TVI

Esposa de Boris envia avião e deixa recado sobre Joana: «Sozinho...»

  • Big Brother
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Esposa de Boris não esconde posição e envia avião com recado que está a dar que falar.

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Os aviões continuam a marcar a atual edição do Big Brother Verão. Esta terça-feira, 21 de julho, Boris foi novamente o destinatário de uma mensagem enviada do exterior, que rapidamente deu origem a várias interpretações dentro e fora da casa da TVI.

Na faixa transportada pelo avião era possível ler-se: «Boris sozinho vales + Amo-te, força», uma mensagem que muitos acreditam ter sido enviada pela companheira do concorrente.

O conteúdo do avião não passou despercebido, sobretudo devido à proximidade que Boris tem vindo a desenvolver com Joana ao longo das últimas semanas. A mensagem foi vista por muitos como uma possível chamada de atenção, alimentando as especulações nas redes sociais.

Apesar de os concorrentes terem sido previamente alertados pelo Big para manterem os olhos no chão e regressarem de imediato ao interior da casa sempre que um avião sobrevoasse a zona, Boris acabou por olhar para a faixa.

Veja o vídeo.

 

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