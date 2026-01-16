Ao Minuto

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Há 1h e 29min
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Há 1h e 30min
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Há 3h e 8min
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 12:06
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:04
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
05:22

Hoje às 12:00
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

Hoje às 11:13
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 10:37
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 09:57
A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Hoje às 09:14
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Hoje às 08:49
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:34
Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Hoje às 08:11
Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Ontem às 22:53
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 19:41
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Ontem às 18:39
Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Ontem às 17:49
Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Bernardo Sousa deu uma das maiores provas de amor a Bruna Gomes e deixou os fãs em êxtase: «Três letrinhas e tanto significado». Veja tudo.

Bernardo Sousa acaba de eternizar o amor que sente por Bruna Gomes na sua pele. A comentadora de reality shows da TVI partilhou, nas redes sociais, um vídeo em que mostra o marido a tatuar o seu diminutivo, BRU, na perna. 

Com muito humor à mistura, Bernardo Sousa explicou por que tomou esta decisão. «Estou casado, já não posso fazer nada», brincou. 

Mas as provas de amor não se ficaram por aqui. Mais tarde, Bruna Gomes mostrou-se emocionada com a dupla homenagem que Bernardo Sousa lhe fez. «O Ber também quis fazer a data do nosso casamento», revelou. 

Pode ver tudo aqui:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bruna Gomes (@bru)

Bernardo Sousa reagiu à publicação da mulher. «Eternamente marcados 😬», escreveu, na caixa de comentários, que também se encheu de mensagens dos fãs, que ficaram rendidos a este gesto romântico. «Que lindo Bru, tu mereces todo esse Amor ❤️», «Sendo amada como sempre mereceu! Deus tem sempre planos melhores e MAIORES pra gente! Vc é luz», «Amo como ele te ama sou tão fã», «Amo esse casal! ❤️», «BRU 🥹 como 3 letrinhas apenas têm tanto significado, amo ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler.

