Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

O Especial de Natal do Dois às 10, transmitido na manhã de 25 de dezembro na TVI, ficou marcado pela presença de Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que nos bastidores contaram à TVI detalhes sobre a forma como vivem a quadra natalícia em casal.

Numa conversa descontraída, Bruna e Bernardo revelaram que este ano o Natal será passado em Lisboa, na casa nova do casal. «O Natal vai ser em casa, este ano na nossa casa nova. Fazemos um ano em Lisboa, um ano na Madeira e este ano calhou Lisboa. Vai ser lá em casa, vem a família da Madeira», explicaram.

Quando o tema passou para a ceia de Natal, Bernardo não escondeu o entusiasmo e revelou o menu tradicional que não pode faltar à mesa. «Comemos bacalhau, carne de vinho e alhos, peru», contou, acrescentando ainda uma particularidade muito própria da família: «Adoramos massa, então tem sempre macarrão com molho de tomate. É uma coisa nossa lá de casa», garantiu, entre risos.

Já no capítulo das sobremesas, Bruna destacou a mistura de tradições portuguesas e brasileiras. «Tem sempre o meu pudim do Brasil e molotof», revelou, enquanto Bernardo completou a lista com os clássicos da época: «Montes de doces, rabanadas, malassadas, mousse de chocolate… é aquela parte em que fechamos os olhos e dizemos: para o ano vem a dieta».

Apesar de a família de Bruna não marcar presença este Natal, a influenciadora assegurou que a viagem ao Brasil está nos planos. Bruna e Bernardo revelaram que pretendem visitar o país muito em breve, aproveitando umas merecidas férias com a família de Bruna.

O Especial de Natal do Dois às 10 ficou assim marcado por momentos de partilha, boa disposição e pela cumplicidade de um casal que continua a conquistar o público com a sua naturalidade.