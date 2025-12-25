Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Ao Minuto

Há 1h e 10min
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

Há 1h e 14min
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
01:27

Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»

Há 1h e 15min
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
01:24

Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!

Há 1h e 19min
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
01:50

«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente

Há 1h e 32min
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
02:35

Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera

Há 1h e 50min
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
02:55

«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.

Há 1h e 58min
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
02:52

Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»

Há 2h e 3min
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Há 2h e 6min
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»
01:01

Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»

Há 2h e 13min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 2h e 24min
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro
01:18

Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro

Há 2h e 28min
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Há 2h e 31min
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»
01:45

Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»

Há 2h e 34min
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Há 2h e 44min
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Há 2h e 44min
Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês
02:42

Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês

Há 2h e 53min
«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana
00:42

«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana

Há 2h e 54min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Acompanhe ao minuto
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa? - TVI

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

  • Secret Story
  • Hoje às 15:00

O Especial de Natal do Dois às 10, contou com a presença de Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que contaram à TVI como vão celebrar a quadra natalícia, num ambiente de intimidade, tradição e espírito de família.

Relacionados

O Especial de Natal do Dois às 10, transmitido na manhã de 25 de dezembro na TVI, ficou marcado pela presença de Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que nos bastidores contaram à TVI detalhes sobre a forma como vivem a quadra natalícia em casal.

Numa conversa descontraída, Bruna e Bernardo revelaram que este ano o Natal será passado em Lisboa, na casa nova do casal. «O Natal vai ser em casa, este ano na nossa casa nova. Fazemos um ano em Lisboa, um ano na Madeira e este ano calhou Lisboa. Vai ser lá em casa, vem a família da Madeira», explicaram.

Quando o tema passou para a ceia de Natal, Bernardo não escondeu o entusiasmo e revelou o menu tradicional que não pode faltar à mesa. «Comemos bacalhau, carne de vinho e alhos, peru», contou, acrescentando ainda uma particularidade muito própria da família: «Adoramos massa, então tem sempre macarrão com molho de tomate. É uma coisa nossa lá de casa», garantiu, entre risos.

Já no capítulo das sobremesas, Bruna destacou a mistura de tradições portuguesas e brasileiras. «Tem sempre o meu pudim do Brasil e molotof», revelou, enquanto Bernardo completou a lista com os clássicos da época: «Montes de doces, rabanadas, malassadas, mousse de chocolate… é aquela parte em que fechamos os olhos e dizemos: para o ano vem a dieta».

Apesar de a família de Bruna não marcar presença este Natal, a influenciadora assegurou que a viagem ao Brasil está nos planos. Bruna e Bernardo revelaram que pretendem visitar o país muito em breve, aproveitando umas merecidas férias com a família de Bruna.

O Especial de Natal do Dois às 10 ficou assim marcado por momentos de partilha, boa disposição e pela cumplicidade de um casal que continua a conquistar o público com a sua naturalidade.

 

 

 

 

Continue a ler

Relacionados

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

De sutiã e despida de preconceito, Noélia deixa fãs de boca aberta: «Quem a viu e quem a vê»

Mais Vistos

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Há 3h e 58min
1
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
Há 3h e 45min
2
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12
3
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12
4
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

Secret Story
Hoje às 16:41
5

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 2h e 13min
6
03:12

Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite

Secret Story
Hoje às 08:31
7
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
Há 2h e 28min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
Há 2h e 3min
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
Há 2h e 28min
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Secret Story
Há 2h e 34min
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Secret Story
Há 2h e 44min
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
Há 3h e 45min
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

Secret Story
Hoje às 16:41