Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ao Minuto

Há 7 min
As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

Há 32 min
Enquanto Liliana provoca Leandro, este canta e dança literalmente na cara da concorrente
02:06

Enquanto Liliana provoca Leandro, este canta e dança literalmente na cara da concorrente

Há 38 min
Manuel Luís Goucha 'chocado' com segredo da mãe escondido há 32 anos: «Nunca me disse isto»

Manuel Luís Goucha 'chocado' com segredo da mãe escondido há 32 anos: «Nunca me disse isto»

Há 39 min
Sabia? Há uma história por trás do nome de Mafalda Diamond. E é surpreendente

Sabia? Há uma história por trás do nome de Mafalda Diamond. E é surpreendente

Há 46 min
«Onde é que o Fábio perdeu o trono!?»: Casa ataca Marisa pela sua escolha e Leandro volta a estar no olho do furacão
03:57

«Onde é que o Fábio perdeu o trono!?»: Casa ataca Marisa pela sua escolha e Leandro volta a estar no olho do furacão

Há 57 min
Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»

Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»

Há 1h e 7min
«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa
02:49

«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa

Há 1h e 12min
Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»
02:44

Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»

Há 1h e 22min
Manuel Luís Goucha faz partilha emotiva sobre a mãe
04:58

Manuel Luís Goucha faz partilha emotiva sobre a mãe

Há 1h e 40min
Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta
02:37

Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta

Há 1h e 50min
A mensagem poderosa de Cristina Ferreira que levou uma conhecida atriz da TVI a reagir

A mensagem poderosa de Cristina Ferreira que levou uma conhecida atriz da TVI a reagir

Há 2h e 9min
Depois de um dia agitado para o casal... Liliana acorda Fábio assim
01:32

Depois de um dia agitado para o casal... Liliana acorda Fábio assim

Hoje às 01:37
Ciúmes são um sinal de amor? Tema insólito gera conflito entre os concorrentes
03:10

Ciúmes são um sinal de amor? Tema insólito gera conflito entre os concorrentes

Hoje às 01:32
Bruna arrasa Marisa: «Com aquela idade...»
02:16

Bruna arrasa Marisa: «Com aquela idade...»

Hoje às 01:22
Marisa arrasa o marido, Pedro Jorge: «Gastas aquilo que não tens»
02:22

Marisa arrasa o marido, Pedro Jorge: «Gastas aquilo que não tens»

Hoje às 01:13
Pedro Jorge e Marisa numa discussão intensa: «Passas pelos pingos da chuva»
03:23

Pedro Jorge e Marisa numa discussão intensa: «Passas pelos pingos da chuva»

Hoje às 00:49
«A Marisa diz que não dorme sem ti»: Leandro chama Pedro para o quarto
05:22

«A Marisa diz que não dorme sem ti»: Leandro chama Pedro para o quarto

Hoje às 00:31
Pedro e Marisa temem segredos revelados, mas trocam beijos às escondidas
02:33

Pedro e Marisa temem segredos revelados, mas trocam beijos às escondidas

Acompanhe ao minuto
Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada - TVI

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

  • Secret Story
  • Ontem às 15:32

Bruna Gomes arrancou risos nas redes sociais ao surpreender Bernardo Sousa com um disfarce de árvore de Natal, partilhando o vídeo do momento e afirmando, divertida, que aquela era “a única árvore de Natal possível para 2025”.

Relacionados

Bruna Gomes voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais ao partilhar um momento inesperado e muito natalício. A criadora de conteúdos decidiu surpreender o namorado, Bernardo Sousa, ao aparecer em casa vestida com um disfarce icónico: uma árvore de Natal completa, com estrela e até presentes incluídos.

O momento foi registado em vídeo e publicado no Instagram, onde Bruna surge a caminhar na direção de Bernardo, que não conteve o riso ao ver a “transformação” da namorada. Divertida, a influenciadora escreveu na legenda: «Única árvore de Natal possível para 2025🥹 KKKKK»

A publicação rapidamente se tornou viral, somando milhares de gostos e comentários de seguidores que elogiaram o humor do casal, conhecido pela espontaneidade e boa disposição.

O vídeo tornou-se mais um dos momentos leves e divertidos que Bruna e Bernardo, um dos casais mais acarinhados pelo público português, partilharam,  reforçando o espírito natalício… e o sentido de humor que marca a relação.

Continue a ler

Relacionados

Vera celebra expulsão de Dylan e defende-se de críticas: «Mais vergonha tinha eu de...»

Depois da alegada traição, Liliana revisita as férias em família, mas apaga Daniel das imagens

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível

Mais Vistos

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ontem às 15:32
1
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

Secret Story
1 dez, 22:11
2
01:42

Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story

Secret Story
1 dez, 00:04
3
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

Secret Story
1 dez, 22:11
4
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Secret Story
1 dez, 00:29
5
06:37

Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan

Secret Story
1 dez, 00:10
6
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

Secret Story
1 dez, 16:56
7
Ver Mais

EM DESTAQUE

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ontem às 15:32
04:52

«Passou de abajur a gata assanhada» Concorrentes comentam prestação de Inês

Secret Story
Ontem às 16:19
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

Secret Story
1 dez, 22:11

Vera celebra expulsão de Dylan e defende-se de críticas: «Mais vergonha tinha eu de...»

Ontem às 15:17

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Big Brother
1 dez, 18:44
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Secret Story
1 dez, 00:29