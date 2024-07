Bruna Gomes faz declaração de amor a Bernardo Sousa num lugar de sonho: «Não importa quando ou onde, mas que tu também realizes os teus»

Foi no seu Instagram pessoal que Bruna Gomes, vencedora e comentadora do Big Brother, partilhou com os seus seguidores um momento mágico ao lado de Bernardo Sousa, também ex-concorrente e vencedor do reality show da TVI.

Em Paris, o casal gravou um vídeo lindíssimo em frente à Torre Eiffel, numa celebração do amor. «Paris sempre foi o meu lugar dos sonhos e eu nem imaginava que de facto um dia ia acontecer» escreveu Bruna em tom emotivo, continuando: «Essa viagem foi uma surpresa para o Bernardo (...) Já falei aqui que desejo muito, que não importa quando ou onde, mas que tu também realizes os teus».

Bruna Gomes e Bernardo Sousa celebraram na quinta-feira dia 4 de julho, o aniversário de namoro.

No 3 de julho, a influenciadora digital partilhou uma fotografia da janela de um avião. «Indo ali rapidão no lugar dos meus sonhos», escreveu Bruna Gomes. Mais tarde, Bruna Gomes revelou o destino da viagem: Paris! «Nunca fui triste hoje», brincou.

O casal está a celebraram esta data especial na cidade do amor e têm partilhado vários registos da viagem. Bruna Gomes e Bernardo Sousa surgem mais apaixonados do que nunca!

Veja aqui o vídeo da surpresa que Bruna Gomes preparou para Bernardo Sousa:

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram em segredo, dia 26 de março. O casal viajou até à Madeira para o grande dia na companhia daqueles que lhes são mais próximos.