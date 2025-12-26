Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Bruna Gomes brilha sempre nas indumentárias que escolhe para cada ocasião, e o Natal de 2025 não foi exceção. No dia 25 de dezembro, a comentadora partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado do namorado, Bernardo Sousa, onde surge a usar um conjunto verde que traz consigo um significado oculto e muito especial.

Segundo lendas e superstições populares, o verde simboliza fertilidade, vida e crescimento. Por esse motivo, existe uma crença antiga que diz que usar verde no Natal aumenta as probabilidades de engravidar no ano seguinte.

No TikTok, Bruna Gomes alimentou as suspeitas ao partilhar um vídeo com uma descrição intrigante: «Ele não sabe, mas vou passar o Natal de verde por um motivo», escreveu, deixando os seguidores curiosos sobre possíveis planos de maternidade.

Contudo, no Instagram, a ex-concorrente de reality shows esclareceu a escolha da cor numa publicação mais romântica: «Primeiro Natal na casinha nova, de verde para dar sorte. Que esse dia seja significado de amor, que ele seja o principal motivo de tudo sempre. Feliz Natal», explicou.