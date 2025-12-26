Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Ao Minuto

Ontem às 22:30
Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»
02:07

Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»

Ontem às 22:23
Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»
04:00

Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»

Ontem às 22:12
Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»
00:44

Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»

Ontem às 22:12
Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»
02:09

Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»

Ontem às 22:10
«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro
03:38

«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro

Ontem às 22:05
Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»
00:52

Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»

Ontem às 21:59
Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»
03:45

Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»

Ontem às 21:59
«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana
03:45

«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana

Ontem às 21:55
Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»
03:32

Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»

Ontem às 21:51
Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»
03:06

Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»

Ontem às 21:28
Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Ontem às 21:01
O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro
04:24

O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro

Ontem às 20:54
Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»
02:12

Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»

Ontem às 19:46
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»
02:30

Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»

Ontem às 19:42
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»
03:03

Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»

Ontem às 19:37
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes
03:49

Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes

Ontem às 19:33
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente
01:36

Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente

Ontem às 19:28
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»
03:52

Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»

Acompanhe ao minuto
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas - TVI

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

  • Secret Story
  • Ontem às 13:06

Bruna Gomes escolheu verde para o Natal e a cor não foi ao acaso: existe um significado oculto e muito especial.

Relacionados

Bruna Gomes brilha sempre nas indumentárias que escolhe para cada ocasião, e o Natal de 2025 não foi exceção. No dia 25 de dezembro, a comentadora partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado do namorado, Bernardo Sousa, onde surge a usar um conjunto verde que traz consigo um significado oculto e muito especial.

Segundo lendas e superstições populares, o verde simboliza fertilidade, vida e crescimento. Por esse motivo, existe uma crença antiga que diz que usar verde no Natal aumenta as probabilidades de engravidar no ano seguinte.

No TikTok, Bruna Gomes alimentou as suspeitas ao partilhar um vídeo com uma descrição intrigante: «Ele não sabe, mas vou passar o Natal de verde por um motivo», escreveu, deixando os seguidores curiosos sobre possíveis planos de maternidade.

 

Contudo, no Instagram, a ex-concorrente de reality shows esclareceu a escolha da cor numa publicação mais romântica: «Primeiro Natal na casinha nova, de verde para dar sorte. Que esse dia seja significado de amor, que ele seja o principal motivo de tudo sempre. Feliz Natal», explicou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bruna Gomes (@bru)

 

Continue a ler

Relacionados

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Mais Vistos

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Ontem às 13:06
1

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Ontem às 16:42
2

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Ontem às 16:23
3

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Ontem às 18:47
4

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

25 dez, 17:10
5
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
25 dez, 17:23
6

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

25 dez, 18:55
7
01:06

Cláudio Ramos questiona Joana Diniz: «Já tens o coração ocupado?»

Dois às 10
Ontem às 10:32
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
25 dez, 19:05
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
25 dez, 18:40
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Secret Story
25 dez, 18:34
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Secret Story
25 dez, 18:24
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

Secret Story
Ontem às 12:33
03:14

Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»

Secret Story
Ontem às 11:09