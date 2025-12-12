Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Mais loira, com o cabelo mais curto e mais escadeado. Bruna Gomes decidiu fazer uma mudança de visual e, nas redes sociais, mostrou o resultado final aos fãs.

No Instagram, a vencedora do Big Brother Famosos 3 publicou um vídeo em que se mostra no seu cabeleireiro de confiança. A influencer decidiu cortar um pouco o cabelo, escadear e fazer mais madeixas loiras, que iluminam ainda mais o seu rosto.

«Bru com um visual novo 👀 O que vocês acharam desta transformação que fizemos?», questionou o cabeleireiro, na legenda daquela publicação.

Os fãs adoraram o resultado final. «Ela opta por entregar e entrega sempre!», «Ficou maravilhosa!! Amei o corte e a cor! Muito bom», «Ficou perfeita 👏», «A mulher mais maravilhosa agora vamos ter galas com cabelão 😍», são alguns dos comentários que se podem ler.

Quem também não ficou indiferente ao novo visual foi o marido de Bruna Gomes, Bernardo Sousa, que até lhe mandou um piropo. «Lindaaaaaa 🔥», comentou.