Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Há 2h e 49min
Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um
05:12

Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um

Há 2h e 51min
Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas
05:33

Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas

Há 2h e 53min
Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar
08:46

Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar

Há 3h e 8min
Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 3h e 23min
Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição
02:18

Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição

Há 3h e 28min
O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?
05:27

O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?

Há 3h e 33min
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»

Há 3h e 40min
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?

Há 3h e 43min
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa

Ontem às 20:39
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»

Ontem às 20:31
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»

Ontem às 19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

Ontem às 19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

Ontem às 19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

Ontem às 19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

Ontem às 19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

Ontem às 19:14
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Ontem às 19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa - TVI

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

  • Secret Story
  • Ontem às 10:39

Bruna Gomes decidiu apostar num look renovado e Bernardo Sousa não resistiu em lançar um piropo escaldante à mulher.

Mais loira, com o cabelo mais curto e mais escadeado. Bruna Gomes decidiu fazer uma mudança de visual e, nas redes sociais, mostrou o resultado final aos fãs.

No Instagram, a vencedora do Big Brother Famosos 3 publicou um vídeo em que se mostra no seu cabeleireiro de confiança. A influencer decidiu cortar um pouco o cabelo, escadear e fazer mais madeixas loiras, que iluminam ainda mais o seu rosto.

«Bru com um visual novo 👀 O que vocês acharam desta transformação que fizemos?», questionou o cabeleireiro, na legenda daquela publicação.

Os fãs adoraram o resultado final. «Ela opta por entregar e entrega sempre!», «Ficou maravilhosa!! Amei o corte e a cor! Muito bom», «Ficou perfeita 👏», «A mulher mais maravilhosa agora vamos ter galas com cabelão 😍», são alguns dos comentários que se podem ler.

Quem também não ficou indiferente ao novo visual foi o marido de Bruna Gomes, Bernardo Sousa, que até lhe mandou um piropo. «Lindaaaaaa 🔥», comentou.

Pode ver aqui o surpreendente antes e depois:

