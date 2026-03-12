Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Bruno de Carvalho revelou recentemente ter sido submetido a um procedimento para colocar um balão gástrico. Em declarações à 'SELFIE', o empresário e ex-concorrente contou tudo sobre o processo.

«Nessa altura, fui acompanhado por um médico, nutricionista e psicólogo. Na primeira fase, fiz todos os exames médicos necessários para a escolha correta do procedimento de perda de peso sem nenhum risco de saúde. Tudo feito com a calma necessária para garantir o sucesso desta jornada», disse.

«Depois de tudo analisado, a opção foi colocar um balão gástrico. A intervenção aconteceu no passado dia 19 de fevereiro. Na semana anterior à colocação do dispositivo, tive de realizar uma dieta líquida, resumida, essencialmente, a água e chá, que nos retira várias coisas importantes da alimentação, como proteínas ou hidratos, e que se manteve até cerca de uma semana depois», revelou.

Bruno de Carvalho continuou: «Nesta fase, o nutricionista é fundamental, devido à adaptação do estômago a um corpo estranho. Entretanto, iniciei uma dieta pastosa, na qual os hidratos (puré) e proteínas (iogurtes) recomeçam a ser colocados. Nesta fase, a fadiga é algo constante, devido à falta destes nutrientes. Esta dieta mantém-se, sendo que hoje iniciarei a introdução de alimentos sem ser em estado pastoso. Provavelmente durará mais uma ou duas semanas a preparação para uma alimentação dita normal».

«Até à colocação do balão, o médico foi fundamental para dar todas as explicações necessárias e mostrar cuidado na intervenção. A psicóloga e o nutricionista vão trilhando um caminho connosco que nos prepara e deixa sem receio da intervenção e com vontade de mudar de vida: hábitos alimentares melhores e desporto. Na fase da operação e recuperação, o nutricionista é imprescindível», contou.

O empresário sublinhou: «A psicóloga vai orientando os estados de humor que se alteram um pouco com o tipo de alimentação e, posteriormente, os três voltam a ser uma equipa multidisciplinar que são o segredo do sucesso. É, efetivamente, aquilo do qual mais tenho gostado, o acompanhamento médico constante», disse revelando: «Já perdi 12 quilos e o tratamento pode durar até seis meses. A expectativa é perder entre 20 a 25 quilos. Iniciei com 108 e, neste momento, peso 96 quilos. A meta é chegar aos 80, 85».