Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Há 1h e 13min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Há 1h e 13min

Há 1h e 18min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 1h e 18min

Há 1h e 19min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Há 1h e 19min

Há 1h e 32min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Há 1h e 32min

Há 1h e 37min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Há 1h e 37min

Há 1h e 42min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Há 1h e 42min

Há 1h e 48min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

Há 1h e 48min

Há 1h e 54min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 1h e 54min

Há 1h e 56min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Há 1h e 56min

Há 2h e 2min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Há 2h e 2min

Há 2h e 16min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Há 2h e 16min

Há 2h e 19min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

Há 2h e 19min

Há 2h e 24min
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João
01:58

Há 2h e 24min

Há 2h e 29min
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal
03:52

Há 2h e 29min

Há 2h e 36min
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Há 2h e 36min

Há 2h e 40min
Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?
02:04

Há 2h e 40min

Há 2h e 45min
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva
02:34

Há 2h e 45min

Há 2h e 50min
Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz
03:33

Há 2h e 50min

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

  • Big Brother
  • Hoje às 16:29

Bruno de Carvalho falou sobre o processo de perda de peso.

Bruno de Carvalho revelou recentemente ter sido submetido a um procedimento para colocar um balão gástrico. Em declarações à 'SELFIE', o empresário e ex-concorrente contou tudo sobre o processo. 

«Nessa altura, fui acompanhado por um médico, nutricionista e psicólogo. Na primeira fase, fiz todos os exames médicos necessários para a escolha correta do procedimento de perda de peso sem nenhum risco de saúde. Tudo feito com a calma necessária para garantir o sucesso desta jornada», disse. 

«Depois de tudo analisado, a opção foi colocar um balão gástrico. A intervenção aconteceu no passado dia 19 de fevereiro. Na semana anterior à colocação do dispositivo, tive de realizar uma dieta líquida, resumida, essencialmente, a água e chá, que nos retira várias coisas importantes da alimentação, como proteínas ou hidratos, e que se manteve até cerca de uma semana depois», revelou.

 

Bruno de Carvalho continuou: «Nesta fase, o nutricionista é fundamental, devido à adaptação do estômago a um corpo estranho. Entretanto, iniciei uma dieta pastosa, na qual os hidratos (puré) e proteínas (iogurtes) recomeçam a ser colocados. Nesta fase, a fadiga é algo constante, devido à falta destes nutrientes. Esta dieta mantém-se, sendo que hoje iniciarei a introdução de alimentos sem ser em estado pastoso. Provavelmente durará mais uma ou duas semanas a preparação para uma alimentação dita normal». 

«Até à colocação do balão, o médico foi fundamental para dar todas as explicações necessárias e mostrar cuidado na intervenção. A psicóloga e o nutricionista vão trilhando um caminho connosco que nos prepara e deixa sem receio da intervenção e com vontade de mudar de vida: hábitos alimentares melhores e desporto. Na fase da operação e recuperação, o nutricionista é imprescindível», contou. 

O empresário sublinhou: «A psicóloga vai orientando os estados de humor que se alteram um pouco com o tipo de alimentação e, posteriormente, os três voltam a ser uma equipa multidisciplinar que são o segredo do sucesso. É, efetivamente, aquilo do qual mais tenho gostado, o acompanhamento médico constante», disse revelando: «Já perdi 12 quilos e o tratamento pode durar até seis meses. A expectativa é perder entre 20 a 25 quilos. Iniciei com 108 e, neste momento, peso 96 quilos. A meta é chegar aos 80, 85». 

