A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores

Bruno de Carvalho sensibilizou os seguidores ao partilhar um momento íntimo e cheio de significado vivido pela família. Depois de, no passado dia 27, ter revelado que estava a atravessar novamente uma fase difícil relacionada com a saúde do pai, o DJ e ex-concorrente do Big Brther Famosos voltou a usar as redes sociais para mostrar uma imagem especial.

Na fotografia divulgada, o pai de Bruno de Carvalho surge hospitalizado, mas num gesto de profundo carinho, a dar um beijo à mulher, num momento que rapidamente tocou quem acompanha o antigo presidente do Sporting.

A publicação surge dias depois de Bruno ter confessado publicamente que estava a reviver uma rotina que desejava não voltar a enfrentar, deixando implícita a preocupação com o estado de saúde do pai.

De forma simples, mas intensa, Bruno de Carvalho acompanhou a fotografia com apenas uma palavra: «Momentos», sublinhando a importância de valorizar pequenos gestos de amor, mesmo em contextos marcados pela fragilidade e pela incerteza.

Veja a imagem: