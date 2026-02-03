Ao Minuto

Há 3h e 33min
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ontem às 17:49
Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Ontem às 16:51
Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Ontem às 16:47
Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Ontem às 16:19
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ontem às 15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
00:38

Ontem às 14:55
Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Ontem às 13:58
Liliana e Fábio partilham momento íntimo em casa nova: «Nunca vou esquecer»

Ontem às 12:55
Depois da casa nova, Liliana e Fábio já vivem primeiro contratempo a dois

Ontem às 12:46
Este galã do Big Brother roubou corações. Agora surge irreconhecível

Ontem às 12:40
Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Ontem às 12:29
Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Ontem às 10:11
Já não se escondem! Cúmplices, Bárbara Parada e o novo amor fazem vida em conjunto e mostram tudo

2 fev, 18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

2 fev, 17:30
É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

2 fev, 17:23
«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

2 fev, 16:31
Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores - TVI

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores

Bruno de Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia carregada de emoção, numa altura delicada marcada pelo internamento do pai.

Bruno de Carvalho sensibilizou os seguidores ao partilhar um momento íntimo e cheio de significado vivido pela família. Depois de, no passado dia 27, ter revelado que estava a atravessar novamente uma fase difícil relacionada com a saúde do pai, o DJ e ex-concorrente do Big Brther Famosos voltou a usar as redes sociais para mostrar uma imagem especial.

Na fotografia divulgada, o pai de Bruno de Carvalho surge hospitalizado, mas num gesto de profundo carinho, a dar um beijo à mulher, num momento que rapidamente tocou quem acompanha o antigo presidente do Sporting.

A publicação surge dias depois de Bruno ter confessado publicamente que estava a reviver uma rotina que desejava não voltar a enfrentar, deixando implícita a preocupação com o estado de saúde do pai.

De forma simples, mas intensa, Bruno de Carvalho acompanhou a fotografia com apenas uma palavra: «Momentos», sublinhando a importância de valorizar pequenos gestos de amor, mesmo em contextos marcados pela fragilidade e pela incerteza.

Veja a imagem: 

 

