Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Mudança extrema! Bruno de Carvalho está muito mais magro: e este é o 'segredo' por detrás da perda de peso

Bruno de Carvalho está a viver uma nova fase e decidiu partilhar com os seguidores um dos resultados mais marcantes da caminhada que tem feito nos últimos tempos. O ex-concorrente do Big Brother Verão revelou ter perdido 18 quilos, assumindo que o processo tem sido feito de desafios, mas também de muitas conquistas.

«Hoje são 18 QUILOS A MENOS!», começou por escrever Bruno de Carvalho numa publicação nas redes sociais, onde refletiu sobre todo o percurso que tem vindo a fazer.

O comentador e figura pública admitiu que sabia, desde o início, que não seria um caminho fácil. «Comecei esta caminhada sabendo que nem tudo seria fácil. E não foi», confessou, deixando claro que os resultados alcançados são fruto de esforço e persistência.

Mais do que a mudança física, Bruno de Carvalho destacou aquilo que considera ser a verdadeira conquista deste processo: a capacidade de continuar mesmo perante as dificuldades. «Cada dia é uma aprendizagem, cada dificuldade um teste e cada conquista uma vitória», afirmou.

Para Bruno de Carvalho, esta transformação vai muito além dos números apresentados na balança. «Mais do que o peso perdido, fica a certeza de que a vontade e a resiliência são duas das forças mais poderosas do ser humano», escreveu.

Recorda-se de quando Bruno de Carvalho deixou Maria Botelho Moniz boaquiaberta com visual inusitado?

Apesar dos 18 quilos perdidos, Bruno garante que ainda não considera ter chegado ao fim da caminhada. “Ainda não cheguei ao destino. Mas já provei a mim mesmo que sou capaz de lá chegar”, acrescentou.

No final, deixou ainda uma mensagem de incentivo a quem possa estar a passar por um processo semelhante: «Tu também és! Aproveita a tua vontade e procura o parceiro de viagem certo!».