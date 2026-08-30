Quase impossível reconhecê-lo: Veja a transformação impressionante do concorrente mais polémico de realities

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A transformação é evidente e o número impressiona: Bruno de Carvalho revelou que já perdeu 18 quilos numa caminhada que garante estar longe de terminar.

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Bruno de Carvalho está a viver uma nova fase e decidiu partilhar com os seguidores um dos resultados mais marcantes da caminhada que tem feito nos últimos tempos. O ex-concorrente do Big Brother Verão revelou ter perdido 18 quilos, assumindo que o processo tem sido feito de desafios, mas também de muitas conquistas.

«Hoje são 18 QUILOS A MENOS!», começou por escrever Bruno de Carvalho numa publicação nas redes sociais, onde refletiu sobre todo o percurso que tem vindo a fazer.

O comentador e figura pública admitiu que sabia, desde o início, que não seria um caminho fácil. «Comecei esta caminhada sabendo que nem tudo seria fácil. E não foi», confessou, deixando claro que os resultados alcançados são fruto de esforço e persistência.

Mais do que a mudança física, Bruno de Carvalho destacou aquilo que considera ser a verdadeira conquista deste processo: a capacidade de continuar mesmo perante as dificuldades. «Cada dia é uma aprendizagem, cada dificuldade um teste e cada conquista uma vitória», afirmou.

Para Bruno de Carvalho, esta transformação vai muito além dos números apresentados na balança. «Mais do que o peso perdido, fica a certeza de que a vontade e a resiliência são duas das forças mais poderosas do ser humano», escreveu.

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Apesar dos 18 quilos perdidos, Bruno garante que ainda não considera ter chegado ao fim da caminhada. “Ainda não cheguei ao destino. Mas já provei a mim mesmo que sou capaz de lá chegar”, acrescentou.

No final, deixou ainda uma mensagem de incentivo a quem possa estar a passar por um processo semelhante: «Tu também és! Aproveita a tua vontade e procura o parceiro de viagem certo!».

Veja a publicação.

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