Há 2h e 3min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas "falam" por si

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"
Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"
Instrutor Bruno Marques revela o segredo para corpo de sonho. E é tão simples - TVI

Instrutor Bruno Marques revela o segredo para corpo de sonho. E é tão simples

Bruno Marques esteve no programa Dois às 10, da TVI e explicou como construiu o corpo de sonho.

O Instrutor Marques da 1ª Companhia tem feito furor dentro e fora da base. Esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e fez algumas revelações da sua vida privada, e acabou surpreendido com um desafio lançado em pleno direto por Cristina Ferreira.

Durante a conversa conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a Diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo decidiu brincar com a excelente forma física do instrutor do reality show 1.ª Companhia.

«E está preparado para fazer uma capa da Men’s Health?», questionou Cristina Ferreira, deixando Bruno Marques visivelmente surpreendido. Sem fugir ao tema, o instrutor respondeu com naturalidade: «São muitos anos de disciplina».

Sobre o corpo tonificado, Bruno Marques explicou que o segredo não está apenas no treino, mas sobretudo na consistência ao longo dos anos: «Treino e alimentação. Sobretudo alimentação. A alimentação é muito mais importante. Aliado à disciplina que mantenho desde muito cedo... 15, 16 anos», revelou.

O cuidado com o que coloca no prato faz parte da sua rotina diária. Como exemplo, partilhou aquilo que costuma comer ao pequeno-almoço: «Ovos mexidos, queijo fresco. Evito refeições noturnas muito pesadas.»

Uma disciplina que começou na adolescência

O testemunho deixa claro que a forma física que hoje impressiona não é fruto de modas passageiras, mas sim de hábitos consolidados desde a juventude. A combinação entre treino regular, alimentação equilibrada e disciplina contínua tem sido a base do seu estilo de vida.

 

Durante a conversa, o militar revelou ainda que já trabalha desde os 16 anos, o que causou espanto nos apresentadores, que lhe perguntaram a idade de imediato: «Tenho 42 anos», esclareceu. 

Bruno Marques revelou ainda que já tem uma filha com 10 anos e que tanto ela como toda a família têm aprovado a sua passagem pela 1ª Companhia, com o feedback a ser «muito positivo» da parte de toda a gente que o aborda.

