Instrutor Bruno Marques revela o segredo para corpo de sonho. E é tão simples

O Instrutor Marques da 1ª Companhia tem feito furor dentro e fora da base. Esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e fez algumas revelações da sua vida privada, e acabou surpreendido com um desafio lançado em pleno direto por Cristina Ferreira.

Durante a conversa conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a Diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo decidiu brincar com a excelente forma física do instrutor do reality show 1.ª Companhia.

«E está preparado para fazer uma capa da Men’s Health?», questionou Cristina Ferreira, deixando Bruno Marques visivelmente surpreendido. Sem fugir ao tema, o instrutor respondeu com naturalidade: «São muitos anos de disciplina».

Sobre o corpo tonificado, Bruno Marques explicou que o segredo não está apenas no treino, mas sobretudo na consistência ao longo dos anos: «Treino e alimentação. Sobretudo alimentação. A alimentação é muito mais importante. Aliado à disciplina que mantenho desde muito cedo... 15, 16 anos», revelou.

O cuidado com o que coloca no prato faz parte da sua rotina diária. Como exemplo, partilhou aquilo que costuma comer ao pequeno-almoço: «Ovos mexidos, queijo fresco. Evito refeições noturnas muito pesadas.»

Uma disciplina que começou na adolescência

O testemunho deixa claro que a forma física que hoje impressiona não é fruto de modas passageiras, mas sim de hábitos consolidados desde a juventude. A combinação entre treino regular, alimentação equilibrada e disciplina contínua tem sido a base do seu estilo de vida.

Durante a conversa, o militar revelou ainda que já trabalha desde os 16 anos, o que causou espanto nos apresentadores, que lhe perguntaram a idade de imediato: «Tenho 42 anos», esclareceu.

Bruno Marques revelou ainda que já tem uma filha com 10 anos e que tanto ela como toda a família têm aprovado a sua passagem pela 1ª Companhia, com o feedback a ser «muito positivo» da parte de toda a gente que o aborda.