Afinal, o «Instrutor Saúde» tem um curso muito conceituado: esta era a profissão de Bruno Marques antes de ser militar

O instrutor Bruno Marques tem feito furor dentro da 1ª Companhia, mas sabia que, antes de ser militar, tirou um curso muito peculiar?

A revelação foi feita pelo próprio, a uma publicação semanal. Bruno Marques, de 42 anos, é formado Contabilidade e Fiscalidade e, aos 27 anos, despediu-se para ingressar nas Forças Armadas.

«Não tive dúvidas. Despedi-me na hora, concorri e entrei», contou à TV 7 Dias.

«A minha companheira apoia-me incondicionalmente. Com tantos anos já de convívio… Ela foi o meu maior suporte. Quando eu me despedi, sendo formado na área, para ingressar nas Forças Armadas… ela foi a primeira a apoiar-me», acrescentou.

Pela primeira vez, Instrutor Marques diz o que pensa de Filipe Delgado. E surpreende

O Instrutor Marques da 1ª Companhia tem feito furor dentro e fora da base. Esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e para além de ter feito algumas revelações da sua vida privada, também falou dos recrutas ainda em competição.

Filipe Delgado foi um dos nomes referidos pelo militar, pela sua postura verdadeira e genuína, sendo dentro da base exatamente aquilo que mostra ser para os portugueses.

«O Filipe é extraordinário (...) É autêntico, é muito genuíno, é mesmo aquilo que transparece na televisão. Ele não faz qualquer tipo de papel, é verdade», referiu o Instrutor Marques.

Revelações da vida privada

Para além de falar da sua experiência no programa, o militar fez também algumas revelações que surpreenderam tudo e todos.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o militar revelou que já trabalha desde os 16 anos , o que causou espanto nos apresentadores, que lhe perguntaram a idade de imediato: «Tenho 42 anos», esclareceu.

Bruno Marques revelou ainda que já tem uma filha com 10 anos e que tanto ela como toda a família têm aprovado a sua passagem pela 1ª Companhia, com o feedback a ser «muito positivo» da parte de toda a gente que o aborda.