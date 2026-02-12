Afinal, o «Instrutor Saúde» tem um curso muito conceituado: esta era a profissão de Bruno Marques antes de ser militar

Ao Minuto

Há 48 min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Há 1h e 55min
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Há 2h e 24min
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Há 3h e 11min
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Há 3h e 19min
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Hoje às 12:28
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Hoje às 12:24
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Hoje às 12:19
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Hoje às 12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
02:10

Hoje às 12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
02:34

Hoje às 11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
01:25

Hoje às 11:54
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Hoje às 11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Hoje às 11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
03:49

Hoje às 11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
03:49

Hoje às 11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
01:21

Hoje às 11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
01:21

Afinal, o «Instrutor Saúde» tem um curso muito conceituado: esta era a profissão de Bruno Marques antes de ser militar - TVI

Afinal, o «Instrutor Saúde» tem um curso muito conceituado: esta era a profissão de Bruno Marques antes de ser militar

Sabia que o Instrutor Marques, da 1ª Companhia, tinha uma profissão muito distinta antes de entrar no exército? Saiba tudo.

O instrutor Bruno Marques tem feito furor dentro da 1ª Companhia, mas sabia que, antes de ser militar, tirou um curso muito peculiar?

A revelação foi feita pelo próprio, a uma publicação semanal. Bruno Marques, de 42 anos, é formado Contabilidade e Fiscalidade e, aos 27 anos, despediu-se para ingressar nas Forças Armadas.

«Não tive dúvidas. Despedi-me na hora, concorri e entrei», contou à TV 7 Dias. 

«A minha companheira apoia-me incondicionalmente. Com tantos anos já de convívio… Ela foi o meu maior suporte. Quando eu me despedi, sendo formado na área, para ingressar nas Forças Armadas… ela foi a primeira a apoiar-me», acrescentou.

Pela primeira vez, Instrutor Marques diz o que pensa de Filipe Delgado. E surpreende

O Instrutor Marques da 1ª Companhia tem feito furor dentro e fora da base. Esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e para além de ter feito algumas revelações da sua vida privada, também falou dos recrutas ainda em competição.

Filipe Delgado foi um dos nomes referidos pelo militar, pela sua postura verdadeira e genuína, sendo dentro da base exatamente aquilo que mostra ser para os portugueses. 

«O Filipe é extraordinário (...) É autêntico, é muito genuíno, é mesmo aquilo que transparece na televisão. Ele não faz qualquer tipo de papel, é verdade», referiu o Instrutor Marques. 

Revelações da vida privada

Para além de falar da sua experiência no programa, o militar fez também algumas revelações que surpreenderam tudo e todos. 

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o militar revelou que já trabalha desde os 16 anos , o que causou espanto nos apresentadores, que lhe perguntaram a idade de imediato: «Tenho 42 anos», esclareceu. 

Bruno Marques revelou ainda que já tem uma filha com 10 anos e que tanto ela como toda a família têm aprovado a sua passagem pela 1ª Companhia, com o feedback a ser «muito positivo» da parte de toda a gente que o aborda.

