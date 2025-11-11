Bruno Savate perdeu 15 quilos em dois meses. E foi isto que faz para o conseguir

Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê

Bruno Savate impressionou tudo e todos com o seu novo visual. O veterano ex-concorrente de reality-shows perdeu 15 quilos em apenas dois meses e surgiu em televisão visivelmente mais magro.

«Perdi 15 quilos em dois meses. Passei de um XL para um M», disse Bruno Savate na entrevista que deu esta terça-feira a Cristina Ferreira, no programa 'Dois às 10'.

Mas qual o segredo para este feito? Questionado por Cristina Ferreira, Savate respondeu: «Basicamente, é a dieta da sopa», disse. Mas não foi só isso que fez a diferença.

«Cortar o álcool também ajudou - o álcool é horrível para a retenção de líquidos. Deixei de beber álcool às refeições e, logo na primeira semana, perdi quatro quilos», explicou ainda Bruno Savate.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com o antes e depois de Bruno Savate.