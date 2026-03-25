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Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo - TVI

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

  • Secret Story
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Bruno Savate já se manifestou publicamente sobre quem é o seu concorrente preferido do Secret Story 10. E provavelmente não vai estar à espera da escolha.

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O Secret Story 10 está ao rubro e são vários os ex-concorrentes que têm tomado posições públicas sobre quem apoiam na corrente edição do reality show da TVI. Bruno Savate, um veterano nestas andanças, também já se manifestou publicamente sobre quem é o seu concorrente favorito, e nós contamos-lhe tudo.

O "rei dos reality shows", como é carinhosamente conhecido pelos fãs, tem partilhado, nas redes sociais, algumas das suas opiniões e não esconde a admiração por Eva. 

Ainda durante o Especial desta terça-feira, 24 de março, Bruno Savate partilhou um story de apoio à concorrente, enquanto esta via as polémicas imagens que expunham a sua relação com Diogo, e o envolvimento deste com Ariana. 

«Força, miúda», escreveu, na legenda da partilha. 

Pode ver tudo aqui:

 

Bruno Savate foi mais longe e deixou uma dura crítica a todos aqueles que atacaram Eva quando o seu segredo foi revelado. «Agora quero mesmo ver a postura das "hienas" que passaram o dia inteiro a atacar a Eva, depois de verem estas imagens. Será que vão manter a mesma energia, ou já começa o recuo estratégico? Principalmente, o João, amigo da onça quando dá jeito», escreveu, noutro story. 

Pode ver aqui:

 

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Eva e Diogo que preparámos para si

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