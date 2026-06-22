Tudo 'em pratos limpos'. Bruno esclarece os contornos da polémica com Dylan e Inês

Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

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Durante a conversa com Cristina Ferreira, um dos temas abordados foi a polémica que envolve Dylan e Inês. Nos últimos dias, foi avançado que Bruno teria afirmado dentro da casa que o casal fazia tudo para conseguir "likes" nas redes sociais.

Confrontado com o assunto, o ex-concorrente foi perentório: «Não, não, não. Isso é falso». Bruno revelou que já tinha tido conhecimento de que essa versão estava a circular e aproveitou para agradecer a Dylan por ter esclarecido a situação, uma vez que, enquanto estava dentro da casa, não tinha possibilidade de se defender.

Segundo explicou, a frase não partiu de si. O ex-concorrente garantiu que foi o «amigo Pedro» quem comentou o assunto após ter passado alguns dias em casa de Dylan.

De acordo com Bruno, Pedro disse à Liliana: «Já viste que eles fazem tudo por likes?». O ex-concorrente fez ainda questão de afastar qualquer responsabilidade dessas declarações e reforçar a estima que sente pelo casal. «Eu jamais era capaz de disser isso, muito menos do Dylan e da Inês que tenho muito carinho», assegurou.

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