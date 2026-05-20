Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

O desejo de qualquer uma: Bruno Simão surpreende a mulher com um presente de fazer inveja

Durante a manhã desta quarta-feira, o ambiente na casa ficou marcado por uma partilha surpreendente. No decorrer de uma conversa informal entre os concorrentes da casa ais vigiada da Malveira, Bruno Simão decidiu recordar momentos da sua vida antes do programa e deixou todos surpreendidos ao revelar que chegou a viver com uma figura muito acarinhada da ficção nacional.

O concorrente explicou que essa convivência aconteceu com o ator Rodrigo Menezes, já falecido em 2014, sublinhando a ligação próxima que manteve com ele durante vários anos. «Vivi com um ator, com o Rodrigo Menezes, durante 8 anos», contou Bruno Simão, com orgulho, deixando os colegas atentos à revelação.

Leandro Martins também participou na conversa e mostrou reconhecer o nome do ator, embora tenha reforçado o respeito pela sua memória. «Ah, eu conheço também quem é… Já faleceu, mas sei bem quem era», referiu, num tom de reconhecimento.

Mais tarde, Bruno Simão acabou por partilhar ainda outras ligações que manteve no meio artístico, mencionando a visita de amigos da área da representação durante o período em que dividia casa com Rodrigo Menezes. «E ele vinha com o João Batista, o ator também que faz teatro. Também sou amigo e ele, também está sempre cheio», acrescentou, destacando a proximidade que sempre teve com o mundo das artes.