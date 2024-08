Zé Lopes sobre novo desafio profissional: «Temos a química que as duplas televisivas precisam de ter»

Em declarações exclusivas à SELFIE, Zé Lopes revela uma grande novidade! O comentador do Big Brother revelou mais pormenores sobre o seu novo desafio no canal V+. O novo canal pretende ser uma verdadeira alternativa à oferta existente no cabo e diferenciadora face à concorrência. É já no próximo dia 9 de agosto que o novo canal generalista do Grupo Media Capital, denominado V+ TVI, vai para o ar nos operadores MEO, NOS e Vodafone.

Zé Lopes e Merche Romero vão estar a liderar o talk show "Bom Dia, Alegria". Foi em declarações exclusivas à SELFIE que o apresentador revelou:

«Sinto-me muito feliz e muito ansioso para começar. E, agora que o programa já começa a ganhar forma, que já sei alguns dos conteúdos que vamos ter e como eles estão embrulhados, sinto-me cada vez mais confiante que temos um bom programa. Acho mesmo que vamos ser a alternativa que falta, porque o que vamos fazer é totalmente diferente do que se vê nos outros canais».

Sobre a colega Merche Romero, Zé Lopes revelou à SELFIE:

«Além de ser uma apresentadora brilhante e ter uma carreira com a qual já deu tantas provas, está numa ótima fase na vida dela, está de bem com ela, de bem com os outros. Aliando isso tudo ao facto de ainda ser minha amiga, amiga mesmo, amiga de casa, torna tudo muito mais simples. Acho que já temos de forma inata a química que as duplas televisivas precisam de ter para funcionarem. E assim sei que se algum dia precisar de apoio ou colo, ela vai estar sempre lá. Ela é muito cuidadosa e atenta, o que simplifica as coisas».