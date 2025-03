A história difícil desta candidata ao Big Brother: «Perder a minha irmã…»

Andreia Martinho é uma das candidatas ao Big Brother que está na Casa de Vidro, do UBBO, a lutar por um lugar na casa mais vigiada do País. Este domingo, os candidatos do programa Quem vai Entrar? partilharam com os colegas alguns dos momentos mais duros que passaram. Andreia relatou a perda da irmã para o cancro.

Andreia contou que lidou com a morte muito cedo, primeiro com um amigo e depois com o avô, e que isso a fez ter medo. «Tinha medo da morte, cresci muito assim com esse medo».

A irmã viria a morrer. «Quando a minha irmã foi diagnosticada com cancro, ela tinha 16 anos na altura (…) Fez a operação, mas fez metástases, espalhou-se para os pulmões dela. Ela foi para o Porto, em 2015, e quando chegou lá disseram que não havia nada a fazer», relatou.

«Ela dava-me muitos conselhos, foi a altura mais difícil da minha vida, eu tinha 15 anos, foi uma fase muito conturbada para mim (…) Na altura em que a minha irmã foi se embora, os meus pais acabaram por se separar», revelou, ainda.

O perfil de Andreia Martinho

A Andreia nasceu e cresceu em Maputo, onde viveu até aos 19 anos. Licenciada em Bioquímica, faz trabalhos na área de moda e diz ser esta a sua grande paixão. De momento, trabalha na faculdade de ciências, faz apoio em laboratório e aulas. Diz ser inteligente, com valores e princípios sólidos e muito habilidosa.

Participou em várias atividades, como canto, dança, artes marciais, e aos 16 anos participou numa competição de fitness.

Namora há 6 anos, mas passa pouco tempo com o namorado, por questões de trabalho. A Andreia diz ser competitiva e os amigos, reconhecem que tem uma grande capacidade de comunicação.

