Carlos Areia e Rosa Bela não poupam nas críticas a David Diamond: "Ela sentiu que estava a ser usada..."

No final da gala do Dilema, Rosa Bela e Carlos Areia estiveram à conversa com o repórter digital Sérgio e não deixaram nada por dizer.

A ex-concorrente confessou que "foi uma experiência incrível" a agradeceu muito a quem votou. Acrescentou ainda que enquanto estava na casa, preocupava-se com Carlos Areia porque:

"Já senti muito preconceito. E era isso que me preocupava."

Em resposta, Carlos Areia mostrou-se bastante revoltado com as atitudes de David Diamond e afirmou que Rosa Bela "estava a sentir-se usada... usaram-na" e "foi isso que mexeu com ela". Rosa Bela concordou com o marido e acrescentou ainda que "a colocaram em causa".

O ator referiu que o " (David) Diamond aproveitou aquilo para quê? Para desviar a atenção do Diogo com a filha."

Rosa Bela foi a concorrente expulsa do "Dilema" com 49% dos votos contra 51% de Xana Carvalho.

Veja o momento da saída de Rosa Bela da casa.

Espreite ainda o reencontro emocionante entre Rosa Bela e o marido Carlos Areia.

No momento da saída de Rosa, Manuel Luís Goucha dedicou-lhe palavras muito bonitas.