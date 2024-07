'O amor venceu': Carlos Areia abre o coração sobre Rosa Bela: «É cuidadora, boa mulher, boa cozinheira, cuida de mim…»

A história de amor de Rosa Bela com Carlos Areias. O casal tem 48 anos de diferença

O ator Carlos Areia, esteve esta segunda-feira, 29 de julho, à conversa com Manuel Luís Goucha onde falou sobre a sua relação com Rosa Bela, atriz e atual concorrente do «Dilema».

As polémicas da relação de Carlos Areia e Rosa Bela

Manuel Luís Goucha começou por referir a diferença de idades do casal de 48 anos e as polémicas que se geraram: «Habituado que estavas ao escândalo, portanto, a tua história com a Rosa Bela também foi um verdadeiro escândalo. Passados tantos anos, o preconceito ainda existia».

«De vez em quando ainda vem. Foi difícil, mas, como eu dizia e dizia à Rosa: ‘Vamos passar um bocado, mas o tempo tudo cura’. Aliás, as minhas filhas estavam contra isso. A minha Cristina ui, ui… do jogo, da mentira e aquilo não foi muito bem aceite e eu dizia para a Rosa Bela: ‘Deixa estar, há muita coisa que se diz. Uma das coisas que se diz é que o tempo tudo cura e eu, ao longo da vida, aprendi que realmente tudo cura’», afirmou Carlos Areia.

Carlos Areia confessou que foi uma fase bastante complicada para os dois: «É uma história de amor. Eu senti-me magoado, mas, ao mesmo tempo, tinha uma paixão tão grande que ultrapassava essa mágoa, mas ainda tentei ali, quando se veio a perceber que ela tinha realmente 16 anos, ela afastou-se, eu afastei-me, afastámo-nos. Mas, de repente: ‘Mas espera aí, ó pá, temos de conversar’. A partir daqui acabou», recordou Carlos Areia.

'O amor venceu'

«Eu sempre fui um pinga amor, como o Diogo, eu vivi eternamente apaixonado. O meu estado de espírito era estar apaixonado, não conseguia viver de outra maneira e acertei, mesmo quando estive casado cinco anos, acertei e agora então foi na ‘mouche’ esta paixão pela Rosa Bela. Ainda por cima com esta vantagem… a gente, às vezes, pode apaixonar-se por alguém e esse alguém não vai corresponder às nossas expectativas. A Rosa ultrapassou tudo», sublinhou Carlos Areia.

Após as polémicas, Carlos Areia confessou que Rosa Bela «é a mulher da sua vida»: «Além da paixão que eu tinha pela mulher bonita, pela mulher gostosa, como dizem os brasileiros, por tudo o que ela é, por tudo aquilo que ela passou, ela depois ultrapassou as expectativas. É cuidadora, boa mulher, boa cozinheira, cuida de mim… ela faz tudo. É amor porque não tenho interesse nenhum, o amor é uma coisa difícil de explicar. É muito difícil de se explicar o aprender a gostar e demora tempo, constrói-se» continuou Carlos Areia.

A entrada de Rosa Bela no «Dilema»

Desde a entrada de Rosa Bela no «Dilema», Carlos Areia confessou que lhe custa a ‘distância’: «E agora custa-me, não tanto, mas tenho de me habituar. Já vivi sozinho 12 anos, portanto, não é a primeira vez, só que é a primeira vez que eu tenho 80 anos e isso mexe».

«Mas isso é egoísmo da tua parte», atirou Manuel Luís Goucha. «Talvez seja, é a primeira vez que tenho 80 anos, portanto, custa-me muito a gerir esta situação», respondeu Carlos Areia.

«Vejo-a muito bem, algumas vezes senti-me incomodado, mas eu já sabia que isso ia acontecer, é o jogo e gosto dela assim. Eu gosto dela de qualquer maneira e acho que ela está muito bem. É ela, aquilo é a Rosa Bela», disse ainda.

Carlos Areia referiu ainda que acredita que Rosa Bela terá sido prejudicada enquanto atriz por manter uma relação com o ator: «Não sei porquê, mas foi, é o preconceito. Dizem que não, mas é o preconceito. Tem abaixamentos que eu tenho de a pôr para cima de vez em quando. O facto de ela ir para o ‘Dilema’ não é por ela ter uma paixão por mim, é mais uns degraus que ela quer chegar, para se mostrar, quer se mostrar. Aliás, todos os jogadores que estão ali por alguma coisa é, por dinheiro, qualquer coisa, há sempre uma razão».