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Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível - TVI

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

  • Secret Story
  • Hoje às 12:00

Acelerou corações no Secret Story 2 e agora deixa toda a gente de boca aberta com fotografia totalmente irreconhecível: sem barba e sem músculos definidos.

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Carlos Sousa foi um dos concorrentes mais comentados do Secret Story 2, mas ninguém o reconheceu nesta foto. O ex-concorrente partilhou uma fotografia de infância que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Na imagem partilhada no Instagram, o vencedor do Secret Story – Desafio Final 4 surge irreconhecível, vestido com um fato de Super-Homem: sem os músculos definidos, a barba e o visual que o caracterizam. Na legenda, o próprio confirmou com humor: «Sim… Sou eu!!!»

A publicação gerou uma onda de carinho por parte dos seguidores, com a caixa de comentários a encher-se rapidamente de elogios à fofura da criança que um dia se tornaria concorrente dos reality shows da TVI.

Recorde-se que Carlos Sousa se estreou no universo dos reality shows em 2011, no Secret Story 2, e desde então nunca perdeu a atenção do público português.

Veja aqui a publicação: 

 

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