Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Este foi o dia que mudou Marco Costa para sempre: «Comecei a tornar-me um homem melhor»

Carolina Pinto precisou de se distanciar da vida pública e, agora, decidiu fazer um esclarecimento. A noiva de Marco Costa recorreu às redes sociais para fazer um desabafo com os seus seguidores, em que a explica a sua ausência.

«Ontem foi um dia bom. Tive imensas novidades boas profissionais. Treinei, almocei fora e fui ao cinema ver a Criada. 10/10 amei o filme. Comi pipocas a mais e fez-me mal, conclusão: desde ontem super doente. Daí a minha ausência», começou por escrever Carolina Pinto, nos stories do Instagram

A companheira de Marco Costa revelou ainda que recebeu várias mensagens a demonstrar preocupação e mostrou-se agradecida pelo carinho. «Obrigada por todas as mensagens. Estou a recuperar. Vocês são incríveis. Obrigada pela preocupação sempre. Menos de 24h sem postar grande coisa e a vossa preocupação é mesmo evidente. Só prova que tenho os melhores seguidores do mundo», adiantou a influenciadora.