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Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre» - TVI

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

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Entre férias em família, brincadeiras e as inevitáveis zangas entre irmãos, Carolina Pinto partilhou uma reflexão ternurenta sobre os filhos e acabou por fazer uma confissão inesperada.

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Carolina Pinto está a aproveitar uns dias de descanso na companhia dos filhos, Vicente e Emília, e da mãe. A influenciadora tem partilhado alguns momentos das férias nas redes sociais e, entre fotografias e registos em família, acabou por fazer uma declaração ternurenta sobre a relação com os filhos.

Num dos stories publicados no Instagram, Carolina Pinto mostrou os dois filhos juntos e acompanhou a imagem com uma descrição que não passou despercebida: «Mais um ano a de memórias e fazer as pazes de 10 em 10 minutos. O amor vence sempre».

A mensagem revela o lado mais descontraído e real da maternidade, entre momentos de cumplicidade e as pequenas zangas que fazem parte do dia a dia entre irmãos. Apesar dos inevitáveis desentendimentos, Carolina Pinto deixa claro que, no final, é o amor que fala mais alto.

Entre brincadeiras, discussões e reconciliações, Carolina Pinto mostra assim que nem sempre são precisos grandes gestos para celebrar o amor em família: «O amor vence sempre».

Veja a imagem.

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