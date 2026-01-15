Ao Minuto

Há 11 min
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Há 1h e 14min
Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Há 2h e 4min
Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Há 2h e 37min
Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Há 3h e 51min
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Hoje às 15:43
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 13:10
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Hoje às 12:49
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:12
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

Acompanhe ao minuto
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage - TVI

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Carolina Pinto está de férias no Rio de Janeiro com Marco Costa e partilhou fotografias bem sensuais que deixaram os fãs encantados. E não só!

Relacionados

Marco Costa e Carolina Pinto estão de férias no Rio de Janeiro, no Brasil. Nas redes sociais, têm partilhado vários registos naquele destino paradisíaco e, numa das suas últimas publicações, a influencer incendiou a Internet ao posar em biquíni.

No Instagram, Carolina Pinto partilhou um conjunto de imagens em que posa de biquíni reduzido, na icónica praia de Ipanema. O modelito deixa em evidência a silhueta esculpida da noiva de Marco Costa e mereceu vários elogios dos fãs. «Uauuu 🔥😍», «Gata 🔥❤️ Garota de Ipanema mais linda 😘», «O rio fica-te muito bem 😘», «A mais linda meu Deus❤️», «Que arraso de mulher !!! 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler.

Marco Costa também ficou rendido à sensualidade da companheira, com quem tem uma filha, Emília. «😍🔥❤️», comentou.

Pode ver aqui a partilha em questão:

Mais tarde, e encantada com aquela paisagem de sonho, Carolina Pinto voltou a partilhar mais um conjunto de fotografias em biquíni e os fãs voltaram a ficar rendidos à sua beleza natural.

«Este lugar pede muito pouco 🇧🇷💛 Apaixonada», escreveu a noiva de Marco Costa, na legenda da publicação.

E os fãs reagiram de imediato. «Que linda Carolina! Sempre maravilhosa 🩷», «Uma sereia deu a costa 🧜🏼‍♀️💜», «Tão bonita ❤️», «Perfeita!!!», «O Brasil fica-te bem 😍🔥», «Garota de ipanemaaaa ✨», pode ler-se, na caixa de comentários.

Mais uma vez, Marco Costa também reagiu: «😍❤️»                                                                  

Pode ver tudo aqui:

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias das férias de Marco Costa e Carolina Pinto

Continue a ler

Relacionados

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Mais Vistos

«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Ontem às 15:09
1

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Big Brother
Hoje às 10:21
2

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Há 3h e 51min
3
08:02

Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:23
4

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Ontem às 17:26
5

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:49
6
02:01

O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:55
7
10:05

Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida

1ª Companhia
Hoje às 15:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:04

Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece

1ª Companhia
Hoje às 00:00
03:08

Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim

1ª Companhia
Hoje às 01:04
07:56

Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis

1ª Companhia
Ontem às 22:20
02:01

O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:55
10:05

Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida

1ª Companhia
Hoje às 15:50
02:09

Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»

1ª Companhia
Hoje às 15:00