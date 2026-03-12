Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Carolina Pinto viu-se obrigada a fazer um esclarecimento público, depois de ter revelado que a mãe tinha uma lado do rosto inchado depois de ter feito uma operação na Turquia para fazer um tratamento dentário.

Nas redes sociais, a ex-noiva de Marco Costa confidenciou que a mãe tinha inchado «muito de um do lado do rosto» e que, por esse motivo, fez um raio-X quando chegou a Portugal, para saber se estava tudo bem.

A criadora de conteúdos digitais fez questão de revelar que se trata de uma consequência normal, depois de a partilha ter tido repercussões nas redes sociais.

«Na minha partilha relatei um momento de preocupação normal de filha, perante um inchaço que surgiu alguns dias após a cirurgia. Algo que, como nos foi explicado, pode acontecer durante o processo normal de recuperação», explanou.

Carolina Pinto disse ainda que a mãe ficou muito feliz com o resultado do procedimento estético. «A verdade é simples: o tratamento correu bem. A minha mãe está a recuperar dentro da normalidade e está tudo bem. Isso é o que realmente importa», findou.