Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Ao Minuto

Há 15 min
Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»
03:36

Ataque de ciúmes? Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo: «Aqui tem de reinar a confiança»

Há 22 min
«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder
03:12

«As mãozinhas dele são maravilhosas»: Sara, Catarina e Jéssica não deixam nada por dizer sobre Hélder

Há 27 min
Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente
01:17

Primeiro romance do Secret Story 10! Catarina e Norberto em clima quente

Há 32 min
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime
07:06

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Há 53 min
Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»
04:20

Segredo revelado? Hugo teme o pior: «Foram registar o meu segredo»

Há 1h e 13min
O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

Há 1h e 31min
Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Apetece-lhe sushi mas não quer sair de casa? Esta receita fácil vai surpreendê-lo

Há 1h e 32min
Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos
10:12

Nova pista na casa: Concorrentes correm para ver e já há palpites para segredos

Há 1h e 33min
«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Há 1h e 36min
Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana
04:10

Corte e costura! Concorrentes dão opiniões fortes sobre Liliana

Há 1h e 44min
«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa
05:24

«Só queria mesmo dar-te a minha perspetiva»: Pedro justifica porque escolheu Tiago para planta da casa

Há 1h e 54min
«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara
09:36

«Ela quer-me provocar o erro porque sabe como eu sou…»: Tiago desabafa com Ana sobre Sara

Há 2h e 5min
Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago
02:15

Plantas da casa eleitas! Estas foram as reações dos concorrentes à consequência de Ana e Tiago

Há 2h e 19min
Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Está formado o triângulo! Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo João assume interesse na colega

Há 2h e 21min
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
01:12

Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa

Há 2h e 21min
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
01:22

Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»

Há 2h e 24min
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
04:39

«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único

Há 2h e 35min
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
05:03

Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa

Acompanhe ao minuto
Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto - TVI

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

  • Secret Story
  • Há 3h e 7min

A décima edição do Secret Story promete emoções fortes, mas cá fora as protagonistas já mostravam que não passam despercebidas. Reunimos imagens que revelam a vida antes do programa e um lado mais sexy que está a incendiar a internet.

Relacionados

A décima edição do Secret Story trouxe uma Casa inovadora, que observa, reage e interfere no jogo, mas cá fora a história destas concorrentes também merece destaque. Antes de enfrentarem nomeações, estratégias e confrontos, já tinham vidas preenchidas, carreiras definidas e uma forte presença nas redes sociais.

De Catarina, feminista assumida e personalidade forte, a Diana Dora, picheleira orgulhosa do seu percurso numa área maioritariamente masculina, passando por Eva, terapeuta da fala impossível de ignorar, ou Liliana, empresária emigrante que construiu o próprio negócio na Suíça, todas mostram diferentes formas de viver a feminilidade e a confiança.

As fotografias agora recuperadas revelam poses ousadas, sorrisos confiantes e uma atitude destemida que não deixa ninguém indiferente. Se dentro da Casa enfrentam adversários e uma estrutura cheia de mistérios, fora dela já enfrentavam o mundo com personalidade e muita presença.

Uma coisa é certa: antes mesmo de cruzarem a porta do Secret Story 10, estas mulheres já sabiam como captar todas as atenções. E as imagens falam por si.

Percorra toda a galeria e veja as melhores fotografias

Continue a ler

Relacionados

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Mais Vistos

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50
1

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16
2

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Há 3h e 7min
3

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Hoje às 14:00
4

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Hoje às 14:34
5

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 3h e 38min
6

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48
7
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Secret Story
Hoje às 01:20
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 3h e 38min

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Hoje às 14:34

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Hoje às 14:00

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Hoje às 12:50

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:48

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Hoje às 11:16