Todos os caminhos vão dar ao UBBO. Festa épica e tensão ao vivo. Estes 4 candidatos ao Big Brother mostram-se ao vivo sem filtros

As portas estão abertas e os quatro candidatos a concorrentes do Big Brother estão a dar tudo. Nuno Brito, Daniel Santos, Andreia Martinho e Jéssica Silva são os moradores da casa de vidro, situada em pleno centro comercial UBBO, na Grande Lisboa.

Estes quatro candidatos já foram apresentados e estão a viver os primeiros confrontos e troca de ideias. Lutam por um lugar na casa do Big Brother. O reality show, apresentado por Cláudio Ramos, estreia este domingo, dia 23 de janeiro.

Um destes candidatos vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

Pela praça central do UBBO têm passado muitos curiosos e fãs de reality shows. Estão na primeira fila a apoiar os seus ídolos, mas também a verem de perto como é feito de verdade um reality show. O UBBO está mesmo no topo de pesquisas Google, o que revela grande interesse por este programa inédito.

Esta noite, Jéssica Silva deu tudo na festa cowboy. Já Andreia e Nuno viveram os primeiros momentos de tensão. Acompanhe tudo em TVI e em TVI Reality.

