Ao Minuto

Ontem às 19:29
Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Ontem às 18:49
Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

15 ago, 18:27
Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

15 ago, 10:31
Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

14 ago, 15:46
Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

12 ago, 15:36
Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

11 ago, 11:24
«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

7 ago, 19:30
Entrou na casa como descendente da nobreza e fez parte de um triângulo amoroso polémico. Eis a profissão inesperada que tem hoje

Entrou na casa como descendente da nobreza e fez parte de um triângulo amoroso polémico. Eis a profissão inesperada que tem hoje

7 ago, 19:22
Ainda se lembra desta ex-concorrente? Esta fotos provam o quanto está diferente 13 anos depois de entrar no Secret Story

Ainda se lembra desta ex-concorrente? Esta fotos provam o quanto está diferente 13 anos depois de entrar no Secret Story

6 ago, 16:49
Venceu uma casa dos segredos, hoje é vendedor ambulante de fruta. As imagens da sua banca já somam milhares de visualizações

Venceu uma casa dos segredos, hoje é vendedor ambulante de fruta. As imagens da sua banca já somam milhares de visualizações

5 ago, 14:30
Revelada amizade que poucos sabiam. João Ricardo mostra-se ao lado de ex-concorrente e assunte: «A história tem mais de 20 anos»

Revelada amizade que poucos sabiam. João Ricardo mostra-se ao lado de ex-concorrente e assunte: «A história tem mais de 20 anos»

5 ago, 09:31
Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova

Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova

4 ago, 18:33
Lembra-se desta ex-concorrente? Deu que falar no Secret Story 4, hoje dedica-se ao tarot e continua uma verdadeira brasa

Lembra-se desta ex-concorrente? Deu que falar no Secret Story 4, hoje dedica-se ao tarot e continua uma verdadeira brasa

4 ago, 16:14
Treze anos depois do Secret Story, ex-concorrente passa por mudança radical e cumpre um sonho: «No fundo do túnel há sempre uma luz»

Treze anos depois do Secret Story, ex-concorrente passa por mudança radical e cumpre um sonho: «No fundo do túnel há sempre uma luz»

4 ago, 13:33
Inacreditável: Eva marca o namorado no próprio corpo e o DJ apelida-a de “obcecada”

Inacreditável: Eva marca o namorado no próprio corpo e o DJ apelida-a de “obcecada”

3 ago, 18:43
Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

3 ago, 17:10
Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

3 ago, 15:22
Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

Acompanhe ao minuto
Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve - TVI

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

  • Big Brother
  • Ontem às 18:49

A ex-concorrente da Casa dos Segredos está a aproveitar o verão da melhor forma e as mais recentes imagens partilhadas nas redes sociais não passaram despercebidas aos seguidores.

Relacionados

Liliana Filipa reuniu vários momentos das suas férias no Algarve numa publicação que rapidamente conquistou muitas de reações. Apesar de ter optado por uma legenda simples: “Algarve so far •¨•.¸¸☆･ﾟ”*, as fotografias falam por si e mostram dias marcados por muito sol, luxo e paisagens de cortar a respiração.

Entre os registos partilhados, é possível ver Liliana Filipa a desfrutar de passeios de barco, momentos de relaxamento na piscina de uma casa de luxo e até um jacuzzi ao pôr do sol.

Mas houve outros detalhes que também chamaram a atenção . A empresária surge em várias fotografias de biquíni, exibindo uma excelente forma física. Numa saída à noite, destacou-se ainda com um top que não passou despercebido e que muitos seguidores elogiaram.

As férias incluíram também jantares especiais. Numa das imagens, Liliana aparece acompanhada por uma amiga num ambiente elegante, usando um vestido branco sensual que rapidamente gerou comentários. Noutras fotografias, surge num jantar a dois a bordo de um barco, deixando no ar alguma curiosidade entre os seguidores sobre a identidade da companhia misteriosa.

A publicação inclui ainda registos de um dos fenómenos astronómicos mais falados dos últimos tempos: o eclipse solar total, que a influenciadora acompanhou durante as férias no Algarve.

 

Na caixa de comentários, os elogios multiplicaram-se. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, destacam-se frases como “olha a gata” e “Que arraso de mulher 🤯🤯”.

Recorde-se que a separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia, alegadamente, a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado.

 

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Continue a ler

Relacionados

O destino de sonho escolhido por Liliana Filipa para uma escapadinha com os filhos fica em Portugal

De férias e muito bem acompanhado, Daniel Gregório mostra detalhes do seu primeiro verão sem Liliana Filipa

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Quem conhece Liliana Filipa hoje, não imagina como era há 12 anos no Secret Story: O incrível antes e depois

Liliana Filipa fez anos e celebrou num paraíso de água transparente a poucas horas de Portugal

Mais Vistos

Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

Big Brother
Ontem às 17:29
1
02:28

Nuno assiste à "confissão" de amor de Sara. E esta é a reação

Big Brother
Ontem às 23:18
2
06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Big Brother
Hoje às 00:51
3
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

Big Brother
Ontem às 23:43
4
01:02

A votação foi renhida mas esta concorrente destaca-se como a primeira salva da noite

Big Brother
Ontem às 23:29
5
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

Big Brother
Ontem às 23:39
6
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

Big Brother
Ontem às 23:39
7

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Big Brother
Ontem às 19:29
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37