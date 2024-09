Romances, conflitos, segredos inusitados e telefonemas da Voz. Recorde alguns dos momentos épicos do Secret story – Casa dos segredos

Francisco Monteiro mostra-se «derretido» com look de Bárbara Parada: «Estavas especialmente incrível...»

A Secret Story (Casa dos Segredos) está de regresso à TVI. Seis anos depois, estamos quase a conhecer os novos concorrentes. Recorde alguns dos momentos épicos das edições anteriores, desde os segredos mais marcantes aos casais mais apaixonados!

Alguns dos segredos mais marcantes

«Sou acompanhante de luxo»

Andreia Leal foi uma das concorrentes mais polémicas da primeira edição da “Casa dos Segredos”, com o segredo “sou acompanhante de luxo”. Recorde aqui! Revemos as imagens da sua entrada no reality show e a conversa com Manuel Luís Goucha:

«Temos uma filha em comum»

Na "Casa dos Segredos 4", Sofia Sousa e Tierry Vilson partilhavam o segredo. Tierry acabou por relevar o segredo que tinha em comum com a mãe da sua filha.​​​ Recorde o momento em que Tierry revelou o segredo que tinha com Sofia Sousa:

«Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente»

Lembra-se do segredo de Érica Silva? Foi dos mais controversos da Casa dos Segredos! Érica ficou em 4º lugar nesta edição do programa e é até hoje uma das mais impactantes figuras dos Reality shows em Portugal. Recorde aqui:

«A minha namorada e as minhas duas ex-namoradas estão na Casa»

Bruno Savate participou na Casa dos Segredos 5 com o segredo "A minha namorada e as minhas duas ex-namoradas estão na Casa" e ficou em terceiro lugar. Hoje em dia é considerado um veterano dos reality shows!

Os telefonemas da Voz

Ao longo das várias edições do Secret Story, os telefonemas da Voz foram momentos marcantes no programa. Das lágrimas, às gargalhadas, quando o telefone tocava todos esperavam ansiosamente por saber o a entidade soberana tinha para dizer. A Voz gostava de testar a cultura geral dos concorrentes, o que gerou momentos hilariantes!

Recorde estão alguns dos telefonemas mais marcantes do Secret Story 7:

Voz castiga Diogo Marcelino com pimenta na língua:

«Voz, eu tenho vergonha!»

Amor na Casa dos Segredos

O Secret Story (ou "Casa dos Segredos") é um dos Reality shows mais icónicos da TVI. Ao longo das 7 temporadas surgiram vários casais que apaixonaram o país.

Recorde aqui alguns dos casais mais marcantes: