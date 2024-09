Recorde alguns dos segredos mais impactantes das últimas edições do Secret story (Casa dos segredos)

Francisco Monteiro mostra-se «derretido» com look de Bárbara Parada: «Estavas especialmente incrível...»

O regresso mais esperado está de volta à TVI: O Secret Story (Casa dos Segredos) estreia já dia 15 de setembro! Cristina Ferreira é a anfitriã desta edição, que promete muitos mistérios e surpresas.

Os concorrentes têm como objetivo adivinhar os segredos uns dos outros e esconder o seu. Quanto mais segredos acertam, mais dinheiro conquistam. Ao longo de 7 edições, foram vários os segredos surpreendentes! Lembra-se de todos?

Recorde alguns dos segredos mais marcantes do Secret Story:

«Tive um bar de alterne» – António Queiroz (Casa dos Segredos 1)

Foi com este segredo que António entrou (e venceu!) a primeira edição do Secret Story (Casa dos Segredos).

«Sou acompanhante de luxo» - Andreia Leal (Casa dos Segredos 1)

Andreia Leal foi uma das concorrentes mais polémicas da primeira edição da “Casa dos Segredos”, com o segredo “sou acompanhante de luxo”. Recorde aqui!

«Sou vítima de violência doméstica» - João Mota (Casa dos Segredos 2)

O segredo de João Mota era «Sou vítima de violência doméstica». Na altura, a história de João Mota foi bastante impactante e marcou esta edição do Reality show.

«Sou consumidora compulsiva» - Fanny Rodrigues (Casa dos Segredos 2)

No Secret Story 2, Fanny Rodrigues revelou o seu segredo «Sou consumidora compulsiva». Fanny é uma das figuras mais marcantes dos Reality shows em Portugal e continua a ser muito acarinhada pelo público.

«Sofri um enfarte do miocárdio» - Diogo Marcelino (Casa dos Segredos 4)

O segredo de Diogo, um dos concorrentes mais populares da quarta edição da Casa dos Segredos, surpreendeu várias pessoas. Quem o descobriu, no 91.º dia do programa, foi Sofia Sousa, ex-concorrente com quem Diogo Marcelino viveu uma história de amor na casa mais vigiada do País.

«Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente» - Érica Silva (Casa dos Segredos 4)

Lembra-se do segredo de Érica Silva? Foi dos mais controversos da Casa dos Segredos! Érica ficou em 4º lugar nesta edição do programa e é até hoje uma das mais impactantes figuras dos Reality shows em Portugal.

«Temos uma filha em comum» - Sofia Sousa e Tierry Vilson (Casa dos Segredos 4)

Na "Casa dos Segredos 4", Sofia Sousa e Tierry Vilson partilhavam o segredo. Tierry acabou por relevar o segredo que tinha em comum com a mãe da sua filha. Recorde aqui! ​​​

«A minha namorada e as minhas duas ex-namoradas estão na Casa» - Bruno Savate (Casa dos Segredos 5)

Bruno Savate participou na Casa dos Segredos 5 com o segredo "A minha namorada e as minhas duas ex-namoradas estão na Casa" e ficou em terceiro lugar.

«Mudei de sexo no último ano» – Lourenço Ódin Cunha (Casa dos Segredos 6)

O segredo de Lourenço Ódin Cunha foi um dos mais marcantes dessa edição e foi muito impactante, dentro e fora da casa!