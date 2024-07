David Maurício reage à farpa que Catarina Miranda mandou a Daniela Ventura em direto: «Alguém lhe diga que...»

Exclusivo! Daniela Ventura reage à ‘boca’ de Catarina Miranda no Dilema: «Ela não me consegue esquecer…»

Avó Rosário comenta entrada de Catarina Miranda no Dilema: «Já veio prevenida com copos de plástico»

Na rede social "X", David Maurício, ex-concorrente do Big Brother 2024, reagiu à 'boca' que Catarina Miranda atirou para Daniela Ventura antes de entrar na casa do Dilema.

«Catarina Miranda a mandar dica para a Niella… Nice! Alguém que lhe diga que já acabou o BB e agora é dilema pff»

Catarina Miranda é concorrente do Dilema, mas não esquece as rivalidades do passado e na primeira oportunidade mandou uma boca para a rival Daniela Ventura, finalista e segunda classificada do Big Brother 2024. «Uma homenagem à minha amiga que me vai ver no plasma...», declarou Catarina Miranda, numa clara indireta para Daniela Ventura.

Daniela Ventura respondeu: «Não te preocupes amiga. Estou sim a ver-te pelo plasma, só que do Sérgio».

Daniela Ventura reage à entrada de Catarina Miranda no Dilema

Em declarações exclusivas ao Digital da TVI, Daniela Ventura comentou a entrada de Catarina Miranda no «Dilema».

Daniela confessou que gostou da forma como Miranda entrou no jogo e elogiou o visual da rival: «Achei que ela entrou bem, amei o visual, não vou mentir. Achei que ela estava super gira», começou por revelar.

«Não deu dores de cabeça a ninguém, como me deu a mim… Entrou super bem», acrescentou.

Daniela Ventura acredita que a postura de Catarina Miranda será diferente devido aos concorrentes do Dilema serem conhecidos e compara a sua entrada no Big Brother 2024: «Nós eramos todos anónimos, era mais fácil de ela poder pegar em nós. Aqui são pessoas que já andam nisto há algum tempo. Ela agora esteve mais observadora, achei inteligente da parte dela...»

Como possíveis rivais de Catarina Miranda no Dilema, Daniela Ventura aponte: «Acho que uma Daniela, Bernardina ou Mafalda Diamond podiam ser uma concorrência para a Miranda».

«Mas nada vai mexer com o coração da nossa Miranda que não seja eu…», brincou.