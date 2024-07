Catarina Miranda vai mesmo desistir do Dilema? «Não me sujeito a isto...»

O Dilema ainda agora começou, mas o caos já está instalado! Após confronto com Rafael Bailão, que levou o concorrente a desabar em lágrimas, explodiu uma nova bomba... Catarina Miranda ameaçou desistir do programa:

«Eu vou abandonar o programa amanhã. Eu não vou ficar com a minha imagem manchada, lamento imenso (...) Tenho todo o gosto em participar, mas não posso», justificou a concorrente. «Não me sujeito a isto porque depois fico sempre com o papel de má e eu não vou ficar. Já fiquei num programa e vi-me à rasca para tentar tirar aquela imagem que as pessoas tinham de mim», rematou a concorrente no abrigo.