Catarina Miranda ironiza críticas: «Desci à terra. A única maneira de ir parar ao Somos Portugal é virar dançarina do Élvio»

Desde a sua passagem pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no nosso formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição.

Na rede social "X", a ex-concorrente escreveu após receber comentários negativos:

«Desci à terra … a única maneira de ir parar ao somos Portugal é virar dançarina do Élvio»

Ainda ontem, em resposta a todas as críticas, Catarina Miranda vestiu uma tshirt que continha uma mensagem especial: «Se correr mal ainda sei fazer croquetes». Recorde-se de que a ex-concorrente é cozinheira, mas tem o sonho de ser apresentadora de televisão.

Na casa do Dilema, durante a madrugada de 20 de julho, os concorrentes relembram a expulsão de Catarina Miranda e comentam a postura da ex-concorrente desde os tempos o Big Brother, considerando-a 'fascinada' e 'deslumbrada'.